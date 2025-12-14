成大電機碩士連拒5次台積電面試！ 後悔嘆：早該接受

台積電作為「護國神山」，是出了名的薪資優渥，也是無數人夢想中的公司。然而一名成大電機碩士畢業生因堅持等待台積電的竹科職缺，接連婉拒五次面試邀約，最終陷入求職窘境，讓他無奈感嘆當初應該把握機會。

該名網友在Dcard科技版發文抱怨，畢業後更想在竹科發展，陸續收到台積電嘉義廠、南科廠及高雄廠的設備工程師面試邀約，在第一次收到嘉義廠設備職缺時，原PO心想等待更理想的機會而選擇拒絕，沒料到後續四封邀約依然是南科與高雄廠的設備職缺，讓他不禁發問：「是不是成大的就比較不會收到竹科的了？ 比較想去竹科。」

原PO表示，連續拒絕五封面試邀約後，約一個多月時間都沒有收到任何新的面試通知。近期他更新履歷後，第六封邀約仍是高雄廠F22蝕刻設備工程師，讓他崩潰直呼「結果還是來設備，然後還越收越屎，我超幸運」。原PO也透露後悔的心情，坦言「早知道南科的時候就該接受面試了」，並表示還在猶豫該走所學專業，還是選擇薪資最高的工作。

貼文曝光後引發熱烈討論，有網友感嘆頂大「誇張，電機連製程都沒有？」、「成大電機甲沒有製程或整合喔，今年好慘」、「成大電機去蝕刻設備太可惜了」、「頂大電資也要來投設備、修設備，那原本讀的專業完全用不到」。

也有過來人分析現況，留言指出「優於成大電機的海龜碩博一堆，成大電機固然是優秀的，但大環境真的捲」、「不是你不夠優秀，是現況這個pool比你優秀的人更多」、「今年預聘一堆屎缺，不是嘉義AP或中科F25，不然就是各廠的蝕刻設備」、「就算你入取了竹科的職缺，沒多久一樣把你往高雄嘉義扔，因為新廠一定會跟老廠要人，而你是最菜的」，反映出當前求職市場的競爭態勢。

最終在一眾網友的勸說下，原PO也表示願意虛心接受自己沒有「過分突出」，決定接下這第六封職缺邀約，去面試看看。

