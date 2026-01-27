成大領軍星地整合碳權驗證

成功大學蘇彥勳教授團隊提出「星地整合」多系統碳權驗證架構，打造兼顧生物多樣性與碳市場需求的國際級驗證模式。 (成功大學提供)

記者林怡孜∕台南報導

國立成功大學領軍跨國星地整合計畫，打造全球首套「生物多樣性碳權」驗證模式。此模式也呼應《聯合國氣候變化框架公約》對於高可信度、公平性與透明度氣候機制的期待，為全球自然解方提供可複製的新典範。

成大材料科學及工程學系蘇彥勳教授團隊，主導跨國「多系統整合（System-of-Systems）」碳排放管理與認證計畫，成功建構出結合太空科技、人工智慧與地面實測的「生物多樣性碳權」驗證體系，相關驗證碳權已正式上架新加坡碳交易所，展現台灣在氣候科技與永續治理領域的關鍵實力。

計畫團隊成員、台灣大學生物產業傳播暨發展學系副教授王淑美指出，透過星地整合與ＡＩ分析，不僅提升監測效率，更讓數據具備可追溯與可驗證特性，降低自然碳匯參與國際碳市場的技術門檻。

蘇彥勳教授說明，此驗證體系已獲聯合國大學永續發展高等研究所（UNU-IAS）里山倡議國際夥伴關係（IPSI）委員會正式授權，具備高度國際認可度。經由「多系統整合」方案認證的生物多樣性碳權，已於新加坡AirCarbon Exchange（ACX）及Climate Impact X（CIX）兩大碳交易平台上架交易，為台灣碳權制度邁向國際接軌的重要里程碑。

在實際場域應用方面，成大攜手台南新農業合作社顏正標博士團隊設立作物碳匯創生服務站，進行地面取樣與分析，並與國家太空中心教育辦公室及影像團隊合作，驗證衛星與地面資料在農村與里山地景中的整合可行性，讓科技落地，回應真實土地需求。

團隊表示，這套系統下所驗證的碳權，不再只是企業碳抵換工具，而是能將經濟價值回饋給守護土地的農民與原住民族，兼顧生物多樣性、社區發展與氣候行動。