成大首發科研火箭！AfterLight 1飛行60秒 射高761米數據完整
國立成功大學航太系燃燒與推進實驗室22日首次協同太空推進研究社（ISP）執行國家太空中心（TASA）科研火箭研發計畫，在旭海科研火箭發射場發射科研火箭AfterLight 1，火箭推進6秒，總共飛行時間60秒、射高761公尺，雖飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統已完整紀錄飛行資料。
AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇表示，AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30位學生，AfterLight 1長度210公分、直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤，而箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘，22日清晨6時30分在旭海科研火箭發射場發射。
吳志勇進一步指出，旭海科研火箭發射場22日清晨的風速為每秒7至8公尺，因此為配合風速而調整火箭發射仰角，從原本規畫的80度降低為75度，射高從原本預計的最高1公里降為761公尺，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，後續結合環境參數回校分析，作為後續火箭任務參考。
成大機械系四年級、也是AfterLight 1安全指揮官游鈞閎說明，AfterLight 1的設計為兩節式火箭，原預計飛行至最高點後，鼻錐開啟彈出降落傘，並於濺落前脫節，拋棄密度較高的發動機段，使酬載段能更容易浮於海面以利回收，而這次的脫節設計雖未完整啟動進行驗證，但整體經驗讓團隊在協作能力與工程能力培養有很大的幫助。
TASA表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA已在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，而旭海科研火箭發射場在啟用以來，至今已提供11次科研探空火箭發射，包含陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth、SSTO、Asfaloth-2025，淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，成功大學兩節式混合火箭及AfterLight 1。
其他人也在看
興采RePUra技術獲R&D 100大獎 突破複合機能布料「不可回收」難題
CNEWS匯流新聞網記者李映萱／台北報導 被譽為「創新界的奧斯卡」的全球百大科技研發獎（R&D 100Adeards），年度頒獎典禮20日在美國亞利桑那州盛大舉行，由興采集團與工研院共同合作研發的「回收纖物再製低碳循環防水透濕膜（Circu-Texfilm）」專利技術脫穎而出，成功入選全球百大研發創新，展現台灣在材料與環保技術領域無可取代的研發能量。...匯流新聞網 ・ 16 小時前
HUAWEI MatePad 12 X 及 11.5 香港開賣，最高平500，仲送 M-Pencil Pro（價值HK$699）
文章來源：Qooah.com HUAWEI MatePad 12 X 和 HUAWEI MatePad 11.5已經正式推出、售賣，官方這兩款裝置在官方網上商店現在可享優惠價；HUAWEI MatePad 12 X 2025 淨機版（草木綠、羽砂白） 官方網上商店減HK$500，優惠後價格為HK$3699，HUAWEI MatePad 11.5 2025 淨機版（深空灰） 官方網上商店減HK$300，優惠後價格為HK$1599。 關於 HUAWEI MatePad 12 X 的規格，配備了 12吋 PaperMatte 雲晰柔光屏，搭載了 Kirin T92B 處理器，支援 HUAWEI M-Pencil Pro，擁有 PC 級生產力，峰值亮度為 1000nit，自適應刷新率最高可達144Hz，擁有超強續航力，配備了10100mAh，可支援14小時本地影片播放。 關於 HUAWEI MatePad 11.5 的規格，配備了 11.5吋大屏幕，擁有 2.2K 解像度，刷新率為 120Hz，支援分體式 HUAWEI 智能鍵盤和 PC 級別 WPS Office，搭載了 7700mAh 耐用Qooah ・ 15 小時前
AI研發帶動科技巨頭搶購 優質碳權價格飆4倍
（中央社巴西貝倫21日綜合外電報導）科技巨頭為抵銷發展人工智慧（AI）造成的大量碳排，對碳移除所產出的高品質碳權需求激增，從而加劇市場短缺。不過專家們認為，這種短缺正是刺激此一新興市場投資所必需。中央社 ・ 17 小時前
WhatsApp 新更新重新推出「關於我」並加以改良
WhatsApp 重新推出「關於我」功能並加以改良，令用戶可以更即時、方便去展示當前的狀態或心情Yahoo Tech ・ 14 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 14 小時前
成大團隊科研火箭AfterLight 1 旭海發射場升空
（中央社記者趙敏雅台北22日電）國立成功大學航太系「燃燒與推進實驗室」協同太空推進研究社研製AfterLight 1科研火箭，今天上午6時30分於旭海科研火箭發射場發射升空，火箭推進6秒，總飛行時間60秒、射高761公尺，團隊表示，航電系統完整記錄飛行資料，將會集合參數進行分析，作為後續火箭任務參考。中央社 ・ 17 小時前
成大與附屬南工攜企業簽署MOU 工業4.0智控中心揭牌
記者汪惠松／永康報導 成功大學與附屬成大南工攜手自動化領域領導企業—歐姆龍（ＯＭＲＯ…中華日報 ・ 1 天前
橘子30週年攜手BLAH BLAH Bar即日起到11/30限時打造限定派對
創立30週年的Gamania橘子集團，把「Game × Mania」的狂熱基因全面升級，首度將玩心延伸至夜生活場景，在台北打造【GAMA 30 NIGHT OUT 今晚來一橘 BLAH !】連續10天的限定派對，歡迎粉絲參與也玩家工會前往聚會。※溫馨提醒，未滿十八歲請勿飲酒，禁止酒駕，飲酒過量，有害健康。壹哥的科技生活 ・ 18 小時前
Google 亞太區最大AI硬體研發中心在台北｜AI 部署將加速 40%、測試也只有台灣做得到
繼桃園、板橋之後，Google 在台北士林區的「CAAM承德168大樓」租下12~20樓共計9個樓層，啟動該公司在海外最大AI硬體研發中心，緊鄰英業達、以及未來 NVIDIA Constellation 的核心地帶，串連美國總部、跨國供應商、以及包括台積電在內的重要合作夥伴，目前有 9 個樓層，打造超過 10 間頂尖 AI 研發相關實驗室、進駐數百名 Google 員工並持續招募中，專職開發與設計AI晶片，以及新一代AI雲端基礎建設像是電源、機櫃、儲存、伺服器等相關工作，預期將有效縮短高達 40% 相關產品開發進程、提升 AI 產業競爭力。壹哥的科技生活 ・ 18 小時前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 18 小時前
最古老RNA成功被提取 來自4萬年前幼年長毛象遺骸
科學家從一隻4萬年前幼年長毛象遺骸的皮膚上，提取出當今世上最古老的RNA。所謂RNA就像細胞裡的任務清單，讓科學家得以了解，這隻長毛象在臨死之前，細胞內正在進行那些工作，也為上古時代的生物與病毒研究，開闢了一條新道路。公視新聞網 ・ 1 天前
苗栗通霄「蒜香藤」3度開花 紫色花牆綿延2百米
苗栗通霄「蒜香藤」3度開花 紫色花牆綿延2百米EBC東森新聞 ・ 16 小時前
金馬紅毯／王品澔捲不倫！自爆體重掉到7字頭 被問簡廷芮他尬笑回應了
粿粿和范姜彥豐婚變風波延燒將近一個月，王品澔今（22）日以金馬獎遞獎大使身份踏上紅毯，狀態與反應備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 18 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 17 小時前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 16 小時前
金馬獎紅毯10美盤點！ 林依晨銀紫色禮服強勢登場 黃珮琪蕾絲內搭秀小心機
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間於台北流行音樂中心登場，這是屬於電影人的榮耀之夜，眾星盛裝現身紅毯，展現一年來淬鍊的實力與風采；其中擔任主持人的楊千霈、頒獎嘉賓桂綸鎂、入圍最佳女主角的黃珮琪都以一身黑禮服強勢登場，還有誰是紅毯上的絕美之星，以下為您盤點。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 10 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 13 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前