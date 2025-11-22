成大首發科研火箭！AfterLight 1飛行60秒 射高761米數據完整

國立成功大學航太系燃燒與推進實驗室22日首次協同太空推進研究社（ISP）執行國家太空中心（TASA）科研火箭研發計畫，在旭海科研火箭發射場發射科研火箭AfterLight 1。（國家太空中心提供／謝佳潾屏東傳真）

國立成功大學航太系燃燒與推進實驗室22日首次協同太空推進研究社（ISP）執行國家太空中心（TASA）科研火箭研發計畫，在旭海科研火箭發射場發射科研火箭AfterLight 1，火箭推進6秒，總共飛行時間60秒、射高761公尺，雖飛行軌跡與預期不完全相符，但航電系統已完整紀錄飛行資料。

AfterLight 1計畫主持人、成大航太系副主任吳志勇表示，AfterLight 1計畫2024年啟動，團隊成員近30位學生，AfterLight 1長度210公分、直徑16公分，設計最大射高1公里、載重4公斤，而箭身採用玻璃纖維複合材料，使用固態燃料並配備有降落傘，22日清晨6時30分在旭海科研火箭發射場發射。

吳志勇進一步指出，旭海科研火箭發射場22日清晨的風速為每秒7至8公尺，因此為配合風速而調整火箭發射仰角，從原本規畫的80度降低為75度，射高從原本預計的最高1公里降為761公尺，原設計於濺落前脫節回收酬載段未啟動，但航電系統完整接收到飛行高度、速度、加速度等數據，後續結合環境參數回校分析，作為後續火箭任務參考。

成大機械系四年級、也是AfterLight 1安全指揮官游鈞閎說明，AfterLight 1的設計為兩節式火箭，原預計飛行至最高點後，鼻錐開啟彈出降落傘，並於濺落前脫節，拋棄密度較高的發動機段，使酬載段能更容易浮於海面以利回收，而這次的脫節設計雖未完整啟動進行驗證，但整體經驗讓團隊在協作能力與工程能力培養有很大的幫助。

TASA表示，為補足台灣太空產業鏈中「太空運輸」的缺口，TASA已在行政院國科會的政策支持下，啟動入軌火箭研製計畫，而旭海科研火箭發射場在啟用以來，至今已提供11次科研探空火箭發射，包含陽明交大HTTP-3A S2、Asfaloth、SSTO、Asfaloth-2025，淡江大學「淡江一型」、Jessie、Polaris、逢甲大學的SHSR-Aero1、SHSR-Aero2，成功大學兩節式混合火箭及AfterLight 1。

