成大、南大簽署協議 聚焦在台國際學生學習發展

（中央社記者張榮祥台南15日電）國立成功大學和國立台南大學今天簽署「學術交流與人才培育合作」協議，攜手建立跨校聯盟合作關係，聚焦在台國際學生學習與發展需求，為台灣高等教育國際化注入實質動能。

成大發布新聞稿指出，成功大學校長沈孟儒和台南大學校長陳惠萍今天簽署「學術交流與人才培育合作」協議，雙方將推動高等教育國際化與國際人才培育，整合教學與研究資源，規劃高階人才培訓機制及配套措施，培育具備國際競爭力和影響力的國際高階人才。

成大說明，未來台南大學國際學生可透過交換制度前往成功大學修習課程，有志持續進修深造者，也可申請成功大學相關學位學程，逐步實現留台攻讀研究所的學習目標。

沈孟儒表示，台灣少子化嚴重，不利人才供給與培育，國際生將是重要動能。成大和周遭學校跨校聯盟，就各自強項相互合作、互補，提供更完整且彈性的學習與學士銜接研究所，持續深化專業訓練，增加留台就讀發展意願，實現學校及學生的雙贏。

陳惠萍說，國際化是當今高等教育共同目標，南大與成大有部分學系具有重疊性，也存在高度互補，尤其在學生交流、進階研讀的銜接機制都有合作空間，期盼共同培養對台灣及全球具有貢獻力的國際人才。（編輯：張銘坤）1150115