成大、澎科大與澎縣府簽署合作備忘錄 攜手推動科技、文化與海洋創新應用與永續發展





國立成功大學持續深化跨域合作與大學社會責任，沈孟儒校長4日率團前往澎湖，與國立澎湖科技大學、澎湖縣政府共同簽署合作備忘錄，三方將以「科技、文化、海洋」為主軸，發展無人載具測試驗證場域，推動文化行動與觀光創新以及海洋科學研究等，深化澎湖永續發展與海洋創新應用。

三方合作備忘錄內容涵蓋研究合作、人才培育、技術研發與驗證、設備與場域共享等多元面向，整合澎湖科技大學的在地實證場域、成功大學的前瞻研究能量，以及澎湖縣政府的政策支持，深化潮汐綠電、海藻除碳、智慧養殖與藍色經濟等海洋科學研究，促進科技成果在澎湖進行實地測試與落地應用，推動「低碳樂活澎湖」願景，同時也攜手培育具備跨域能力、海洋視野與創新精神的下一世代人才。

成功大學表示，成大作為臺灣頂尖綜合大學，勇於承擔大學的社會責任，樂於發揮「地方治理智庫角色」，與地方、城市攜手為國家科技發展、區域創生與海洋永續做出更具體的貢獻。

合作備忘錄由成功大學校長沈孟儒、澎湖縣縣長陳光復、澎湖科技大學校長李文熙三方共同簽署。成大半導體學院院長許渭州、電機資訊學院院長吳士駿、電機工程學系主任江孟學及微電子研究所所長涂維珍等教研代表與會，展現成功大學整合校內研究能量，對於投入澎湖永續發展的高度重視。

隨後沈孟儒校長等一行人並出席國立澎湖科技大學新任校長李文熙就職典禮。李文熙校長，長年任教於國立成功大學電機工程學系，成大對其接掌澎科大校務深表祝賀，也期待在其學術視野與跨域領導下，開創澎科大全新發展格局。

新任澎科大校長李文熙為教育部表揚之教育家典範人物，深耕產學合作與高階人才培育，並於被動元件關鍵技術與產業推動上貢獻卓著，協助臺灣在全球供應鏈中占有領先地位。

