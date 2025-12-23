成家不易退伍沒保障 外媒揭中國軍人真實處境

中國近年大力推動軍隊現代化，以實現「強國強軍」的目標，但「外交政策」(Foreign Policy)雜誌副主編巴默(James Palmer)16日在中國事務周報(China Brief)分析指出，中國解放軍逐漸實施改革，企圖提升一般士兵的生活條件，但解放軍的聲譽早已遠遠不如建國初期的地位。

「外交政策」指出，中國人民解放軍名義上是採行義務役，但實際上一直是志願役。雖然所有大學生都要接受短期的強制性訓練，但內容只是行軍、喊口號與政治宣傳。

軍人在中國傳統社會的地位不高，在20世紀軍閥割據的時期更是如此，但1927年成立的中國共產黨則刻意提升軍隊的公共形象，並仿效蘇聯模式，力圖軍隊塑造成紀律嚴明的英雄，並透過對日抗戰和韓戰對抗美國，來提升其聲譽。這個光環持續了一段時間，也使得在1949年中華人民共和國成立後，從軍成為農村年輕人改善生活的少數途徑之一，在文化大革命時期尤其如此。

但隨著1979年改革開放，接受大學教育與進入都市生活，無論收入與社會地位都比從軍來得高，一般民眾不需要再忍受配給制度與嚴厲的政治紀律，從軍也不再是優先選項。

目前，解放軍的徵兵來源仍主要來自農村，但軍方已更加重視教育。20年前，中學以下學歷的人超過4分之1，但現在大學學歷以上已經略高於半數。新兵絕大多數是男性，女性比例則從2000年的5.4%，降至2020年的3.8%。

生活條件差限制多 成家不易

儘管中國青年失業率攀升、官媒對軍人的歌功頌德，還有優渥的薪資福利，但解放軍高度控管的生活環境仍很難吸引年輕人，中國軍隊直到2015年才開放使用手機，與西方國家的士兵相比，他們也受到監控與限制的程度也更高。

中國國家主席習近平一直將改善解放軍的生活條件是為優先事項，雖然解放軍對自身的伙食水準感到自豪，但士兵的居住條件一直不佳。

解放軍的士兵也很難結婚成家，他們每年通常只有不到40天的時間能與伴侶相聚，並且可能要花上10年以上的時間，才能獲得共同生活的權利。軍人的妻子在離婚上也面臨限制，這些原本用來安撫士兵的規定，反而阻礙了他們的婚姻。

貪腐根深蒂固

解放軍士兵的日常生活與其他國家的部隊一樣，圍繞在維護與訓練上，但解放軍更加強調政治教育。政委監督部隊的教育與士氣，並監控士兵的忠誠度。

但記者提到，他與退役軍人和官媒的軍事記者交談的印象是，解放軍的官僚主義和專制作風比其他國家的部隊更加普遍。此外，儘管政府大規模打擊貪腐，但貪污腐敗的風氣已根深蒂固，挪用伙食費公款到涉及組織犯罪等勾當仍相當普遍。

升遷與退伍生活沒保障

解放軍的升遷機會也受到限制，其士官體系薄弱，升遷士官需要經過考試，但歷來報考率都很低迷。

對退伍軍人的支持也相當有限。中國缺乏對退役軍人全面性的教育與醫療保障。許多退伍軍人最終只能從事保全工作，無論是當守衛，或是當政府的打手。

地方政府原本應該提供退伍軍人退休金，以及在國營企業的職位，但這些承諾鮮少兌現，並曾因此引發了抗議。

習近平政府針對這些問題已經著手採取行動，在2018年成立了退役軍人事務部，並在2020年通過了強化退役軍人保障制度的法律。但在面臨疫情和地方政府債務危機的情況下，這些福利也經常被忽略。