「成少共犯」案件比率增 立委：適用法條不同增查案難度

便衣警在騎樓下埋伏，鎖定對象，等到車手經過上前，總算抓到詐騙集團的車手。不法集團為脫罪免責，多由少年擔任第一線犯罪者。法務統計，2024年觸犯詐欺罪的少年人數突破2000人，其中與成年共犯者1000多人，已超過50%，民代直指由於成少適用法條不同，導致偵查割裂，增加查案難度。

民進黨立委陳培瑜指出，「因為沒有辦法同步約談，沒有辦法同步搜索，所以導致於錯失關鍵證據的時機。」

國民黨立委吳宗憲表示，「如果我們今天沒有完整的一個偵查，你根本抓不到後面是誰在操控這些少年。」

廣告 廣告

司法院少年及家事廳廳長鍾宗霖回應，「研議修法，如果大家有共識要跟國外一樣，要在成少共犯有一個所謂偵查主體，檢察官全部來處理，但只要符合CRC就可以。」

法務部赴立法院報告指出，成少共犯偵查確實有管轄權認定以及強制處分執行步調歧異，還有少年共犯取證時機無法提前的3大困境，近期陸續召開跨部會研商會議，多數院檢皆已建立聯繫溝通窗口，不過確實未有一致且明確的做法。

法務部政務次長徐錫祥表示，「各地檢署也會分別與各地方法院，還有司法警察召開聯繫協商會議溝通做法。」

另外，針對觸法少年的相關安置，民代直指現行民間安置機構人力不足，建議導入獎勵機制，衛福部已表態支持，後續將朝增加民間機構人力以及研議社工加給等方向來規畫。