成就一流居住體驗！見證阿布達比的現代與奢華魅力—文華東方公寓

整理｜Eason 圖片來源｜Aldar

在繁華之中營造一片寧靜居住場域，226 棟精裝修住宅坐落於阿布達比炙手可熱的街區，讓人享受獨一無二的文華東方生活方式體驗。阿聯酋領先的房地產開發商、投資商及管理商ALDAR ，在薩迪亞特文化區推出文華東方公寓 更添地區非凡奢華居住體驗。

阿布扎比薩迪亞特文化區的文華東方公寓將成為該地區炙手可熱的住所之一。這地區可以欣賞到紮耶德國家博物館(Zayed National Museum) 及其噴泉的壯麗景色，並毗鄰世界級文化體驗場所和馬姆沙海灘 (Mamsha Beach) 的白色沙灘，打造出頂級生活體驗。

精裝修的住宅將採用紐約設計師 Lillian Wu 精心設計的室內裝飾，以質樸木材營造溫馨雅緻氛圍。入門即見璀璨吊燈、天然大理石、全景落地窗，以及匠心細節與精緻照明，彰顯住宅的非凡氣派。寬敞起居空間與高尚廚房無縫銜接，專為講究品味的居者設計。主臥套房配有豪華浴室與私人露台，於阿布扎比尊貴地段的繁華之中營造一片寧靜逸境。

整個開發案巧妙融合自然材質與有機線條，營造出永恆之美。光線優雅流轉，天然木材暖意融融又不失個性，金屬裝飾的點綴更添空間現代風尚氣息。文華東方以其傳奇服務與設施滿足全球品味菁英的需求，盡享品牌獨有的奢華生活體驗。物業內的文華東方水療中心 (The Spa at Mandarin Oriental) 提供特色護理及全面療養方案，輔以先進的健身房和美容室，讓住户煥發健康美麗風采。文華東方蛋糕店 (Mandarin Oriental Cake Shop) 每日供應精緻蛋糕、巧克力、滋味糕點及果仁糖，送上甜蜜驚喜。住户休息室現代又時尚，適合親密聚會；私人餐廳則優雅精緻，是享受非凡餐飲體驗的理想之地。

娛樂區更是亮點所在，遊戲室為各年齡層打造極致歡樂天地，同時配備坐擁最佳觀眾席位的劇院。圖書館有著寬敞舒適的閱讀空間，也是靜思冥想的好去處。Aldar Development 執行長 Jonathan Emery表示：「阿布扎比薩迪亞特文化區的文華東方公寓將奢華居住體驗與阿布達比最著名的文化地標無縫對接。此計畫為住户提供獨一無二的機會，讓他們在該地區最具活力、最令人嚮往的社區內充分享受文華東方聞名全球的品質、服務和精緻生活。對於Aldar本地及國際客戶而言，這是一項尊享禮遇，既顯尊貴身份，又鄰近阿布達比文化中心，優勢可謂無可比擬。」

薩迪亞特文化區將成為阿聯酋首屈一指的文化勝地，是許多精心建立的文化機構的集結者。住户將坐擁阿布扎比羅浮宮博物館 (Louvre Abu Dhabi) 、即將落成的阿布扎比自然史博物館 (Natural History Museum Abu Dhabi) 以及阿布達比古根漢美術館 (Guggenheim Abu Dhabi) 的便利，步行即可抵達紮耶德國家博物館長廊沿線的3500平方米精緻餐飲區，還能在薩迪亞特叢林園 (Saadiyat Grove) 享受佔地6萬平方米的奢華購物、娛樂和休閒體驗。

