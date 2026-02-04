成年人禮盒就該長這樣！日本人氣女優「近乎全裸」看光光

SWAG 春節禮盒以《瘋馬秀》為靈感打造派對風格視覺。（圖／SWAG）





農曆新年將至，亞洲最大成人平台SWAG推出今年度特製春節新年禮盒，以精緻設計與獨特風格掀起話題，收到禮盒的幸運兒紛紛在社群分享開箱心得，笑稱「SWAG打破我對新年禮盒的想像」、「成年人的禮盒就該長這樣」，更有人直呼「只有SWAG才能超越SWAG」。

今年SWAG春節禮盒以巴黎傳奇表演《瘋馬秀》為靈感，打造充滿派對感與節慶氛圍的全新視覺風格，並邀請人氣創作者向日葵、健貨小映、Amber，以及日本女優蘭蘭一同入鏡拍攝形象內容，為年節增添華麗氣息。

人氣創作者Amber、小映參與SWAG春節形象拍攝。（圖／SWAG）

人氣創作者向日葵、日本女優蘭蘭參與SWAG春節形象拍攝。（圖／SWAG）

新年禮盒除精緻設計周邊外，更首度推出SWAG限定啤酒杯與推筒子組，結合娛樂與節慶元素，成為話題十足的收藏級禮盒。由於禮盒為VIP限定版本，市面上有錢也買不到，SWAG特別透過官方 Instagram推出留言抽獎活動，讓粉絲也能搶先收藏。隨著活動上線，短短時間內便吸引大量網友熱情回應，不少留言表示「謝謝SWAG總是讓我增廣見聞，這個春聯貼起來好帥」、「快樂就是這樣的樸實無華」，再度掀起年節討論熱潮。



