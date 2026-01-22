「成年人過年三寶」引共鳴!空運櫻桃、日本蘋果禮盒成Costco採購熱門榜

隨著農曆春節即將到來,年節送禮需求增加,各大賣場陸續推出應景商品。美式賣場好市多(Costco)近期推出多款進口水果禮盒,吸引不少消費者選購。

有網友在社群平台分享年前採購經驗,表示自己每年都會在好市多採購各種禮盒及年貨。此次購買的商品包括空運櫻桃金盒、日本蘋果禮盒、總統梨、韓國梨等進口水果。該網友提到,雖然現場有部分消費者會打開櫻桃禮盒挑選,但自己選擇直接購買,回家打開後確認品質也相當不錯。

↑（圖片翻攝自COSTCO 好市多 商品消費心得分享區FB）

在日本蘋果禮盒方面,該網友表示每顆蘋果體積較大,外觀完整。這些水果禮盒有些打算送給長輩,有些則準備與家人分享或作為職場送禮之用。該網友也提到,這些進口水果禮盒在一般通路較不易購得。

文章發布後,引起其他網友討論。有消費者分享自己購買草莓的經驗,表示兩盒裝價格為899元;也有人詢問蘊果禮盒的售價,原發文者回覆分別為999元及1399元兩種價位。部分網友表示曾購買過相關產品,對品質表示滿意;也有網友認為好市多的水果禮盒相對划算。

另有網友提到,賣場現場的禮盒選擇相當多元,光是梨子就有兩三種不同品項可供選擇。討論串中也可見消費者互相詢問推薦品項,或標記親友討論送禮選擇。隨著春節倒數計時,預料各大賣場的年節商品銷售將持續升溫。

