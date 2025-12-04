成年男追國中妹「死會秒崩潰」！約汽旅「狂做1事不讓逃」網炸鍋

國際中心／綜合報導



南韓慶尚南道驚傳駭人凶案！一名20多歲男子疑因單戀國中女學生遭拒，竟在汽車旅館內對4名國中生揮刀猛攻，釀成2死1重傷的悲劇，整起事件引爆、約見到發生衝突僅短短數小時，現場不只慘烈，行凶嫌犯更在犯案後墜樓身亡，事發經過太過驚駭導致南韓社會劇烈震盪。





南韓慶尚南道昌原市3日爆發凶案，20多歲男子A某疑因暗戀國中女學生B某，卻在得知對方已有交往對象後情緒失控，將B與友人C某約到汽車旅館，雙方在房內爆發爭執後，身帶凶器的A某突然猛攻擊女學生B，隨後重傷倒地，2名趕來協助的男同學D、E也遭波及，D不治身亡，E傷勢嚴重，A某則在犯案後墜樓身亡。

根據《韓聯社》報導，A某與兩名女國中生是在約兩週前透過聊天群組認識並見面，之後A某頻頻向B示好，但始終得到冷淡回應。直到案發當日，他從C某口中得知B已有男友，情緒瞬間大崩潰，根據警方調查，A某於下午2時40分左右購買凶器後直奔汽旅，並發訊息想到B、C來房間，當時B、C兩人原本與男同學D、E外出遊玩，在接獲A男訊息後決定前往與之見面。





從監視器畫面可以看到約下午4時24分，B、C抵達汽旅並一同進入房間，隨後A某又要求C先出去，獨留B一人與A獨處，C站在外面聽到房內傳來撞擊巨響，馬上開始擔心B的安危，並連忙聯絡D、E前來協助，緊急趕來的兩名男同學從後門進入後，房內隨即爆發激烈衝突，A某對B、D、E揮刀攻擊，事實上，期間B曾打112報案，但電話中僅能聽見「不要這樣」、「住手」等尖叫，無法順利溝通，但警方依舊立刻察覺有異、啟動緊急應變並通報消防單位，C隨後也打了電話告訴警方確切定位。





可惜的是，縱使警消及時出動，當救援人員抵達現場時，眾人卻發現A某已經從建築高處墜落身亡，受難的B、D、E則皆遭多處刺傷而倒臥在浴室，3人被緊急送醫後，B與D依舊被宣告不治，E目前仍在醫院搶救。面對案件，警方初步排除金錢或性相關糾紛，研判兇嫌因情感受挫產生扭曲心理，進而預謀攻擊，相關單位正透過C某證詞、屍檢及手機數位鑑識還原完整案發過程與犯案動機。

