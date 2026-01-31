成年「無照駕駛」飆高！今日起提高罰鍰 最高汽車罰6萬、機車3.6萬

即時中心／林韋慈報導

立法院於2025年11月19日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅提高無照駕駛罰鍰。行政院公報已公告，除第16條、第35條第6項及第13項、第92條之2另訂施行日期外，其餘條文將自2026年1月31日起正式上路。





汽車無照駕駛最高罰鍰6萬元 機車3萬6千元

交通部表示，此次修法主要在導正民眾錯誤駕駛觀念，並有效遏止無照駕駛行為。修法後，汽車無照駕駛最高罰鍰由原本2萬4千元，提高至6萬元；機車最高由2萬4千元，提高至3萬6千元。此外，10年內違規達2次者，將處以最高額度罰鍰；3次以上者，則在前次罰鍰基礎上再加重處罰，並一律當場移置保管車輛。所有無照駕駛違規者，也須自費參加道路交通安全講習課程。

交通部指出，過去已針對未滿18歲無照駕駛者安排強制講習，以避免心智尚未成熟的青少年因駕車導致重大事故。然而近年無照駕駛案件仍持續攀升。統計顯示，2025年未成年無照駕駛約2萬件，成年無照駕駛高達26萬件。

新增「無照駕駛違規班」

配合《道路交通安全講習辦法》修正，交通部新增「無照駕駛違規班」，課程為3小時，每小時收費200元。課程內容包括：道路風險辨識、考照相關說明、交通法令與法律責任、正確使用駕駛輔助系統、藉由制度化教育，引導違規者循正規管道考取駕照，並了解民、刑事責任。

交通部提醒，若無正當理由拒絕或未依規定參加講習，將依《道交條例》第24條第3項，處新台幣1800元罰鍰。若經再次通知後，逾6個月仍未參加：為汽車駕駛人：吊扣駕駛執照6個月（禁考），為汽車所有人：吊扣車牌6個月。

交通部：盼導回合法考照

交通部強調，無照駕駛罰鍰已由過去6000元至2萬4千元的上限，改為最高6萬元或3萬6千元，違規成本大幅提高。交通部呼籲，民眾務必循正規管道考取駕照，切勿心存僥倖，透過法規與教育並行，確保每位用路人都具備正確駕駛技能與法治觀念，共同守護交通安全。

