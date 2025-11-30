成效居前！ 台中購物節穩健帶動城市消費成長

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】在國際景氣仍受關稅、供應鏈調整與物價壓力等不確定因素影響下，台中購物節仍展現穩健動能。截至昨(29)日，活動登錄金額已突破191億元，持續推動城市整體消費成長，展現市府推動「拚經濟」政策的具體成效。

▲臺中購物節-五倍優惠店家-2萬店家逾3萬項優惠齊發。

經發局指出，2025年全台有11個地區舉辦購物節，各地活動規模依地方產業結構、行銷策略與資源投入而有所不同。今年相關活動金額約落在64億元、30億元、10億元等不同級距。從各地表現觀察，部分城市因景氣調整，規模略呈波動；台中購物節則憑藉簡便參與機制、多層次獎項設計與智慧化行銷推廣，自開跑起23天即突破百億元，整體帶動效果穩定。

經發局張峯源局長表示，中央大學台灣經濟發展研究中心公布，2025年11月台灣消費者信心指數（CCI）為64.65點，距離長期平均約74點仍有差距，反映民眾消費態度仍較為謹慎。在此背景下，市長盧秀燕以「拚經濟、強城市」為施政主軸，透過台中購物節協助台中市26萬家店家提升買氣，吸引民眾以行動支持地方商圈與店家，活動金額近日亦逐步逼近200億元。

經發局說明，台中購物節自首屆26億元起步，活動規模逐年提升，去年更達到353億元。市府持續掌握經濟趨勢、滾動優化內容，推出「優惠店家5倍送」、與駐外單位合作推動國際行銷、「區域專屬抽」、「收據專屬抽」等平衡區域發展的創新作法，並增設外籍人士專屬獎項，提高參與多元性。活動累計獎項超過6萬筆，加上破百億元加碼百萬獎項等誘因，有效帶動城市商機、促進產業活絡。

經發局補充，台中購物節屢獲國內外獎項肯定，已成為全台推動購物節的重要參考案例之一。市府將持續關注民眾需求與產業變化，透過創新行銷與跨域合作，打造更友善的消費環境，並協助業者在景氣波動中維持競爭力，持續帶動台中經濟穩健成長。