成本增加餐飲業難撐！鬍鬚張、阿城鵝肉、雞排店紛紛喊漲

面對基本工資調漲，人力成本持續增加，再加上原物料價格影響，讓許多餐飲業者苦喊「吃不消」。連鎖餐飲「鬍鬚張」宣布，自今（12）日起部分品項調整價格，其中小份魯肉飯調漲5元至71元，漲幅約7.5％最高。另外，多次獲得米其林必比登推薦的「阿城鵝肉」，台北分店也宣布調漲，招牌菜「煙燻半隻鵝」從840元漲至900元。至於連鎖雞排店也出現漲價潮，1月起派克、協力、阿國香雞排部分品項也宣布調漲5元。

鬍鬚張魯肉飯漲超過70元

鬍鬚張發出公告，表示近年近年因原物料、人力及環保相關成本持續增加，團隊過去已長期透過內部吸收成本與營運優化方式因應，為兼顧餐點品質、服務體驗與同仁照顧，在審慎評估後決定今日起，針對部分品項進行價格調整。

本次調價範圍涵蓋48個品項，包括4款便當系列、2款飯類系列及1款小菜，占整體品項約36％，平均調幅約3.8％，其餘多數產品則維持原價。

調整的品項中，「唐山里肌豬排便當」由原價125元調整為130元、漲幅4％；「香酥雞腿便當」由135元調整為140元，漲幅3.7％；「魯肉飯便當」與「雞肉飯便當」則從85元調整為89元，漲幅4.7％。

單點方面，「飄香魯肉飯（小）」從66元調整為71元，漲幅7.5％；「懷舊飯」由122元調整為127元，漲幅4％；小菜「老皮嫩肉」則由33元調整為35元，漲幅6％。凡含上述7種主品項的組合餐或加購內容，也將同步依相同金額調整。

必比登名店也撐不住！半隻鵝漲60元

「阿城鵝肉」發跡於新北市土城總店，目前在台北市吉林路也有分店，是許多老饕心中的愛店。面對成本壓力，業者日前宣布調漲價格，招牌煙燻、白斬鵝的半隻鵝價格，從840元漲至900元，漲幅約7％；8兩、12兩及16兩的鵝肉切盤也調漲20至30元。

主食類白飯、鵝油拌飯、油麵、米粉、板條、冬粉等品項漲5元；時令青菜多10元，滷菜類及湯類也漲5至10元。消息曝光後，臉書底下留言則紛紛表示「支持」、「可理解的」。

雞排也喊漲 一片逼近90元

隨著新的一年開始，雞排店也紛紛掀起漲價潮。像是知名連鎖店「派克雞排」，台中太平店的無骨脆皮雞塊從75漲到80元，脆皮香嫩雞腿丁也漲5元，價格依各分店自行調整，不過全台雞排都控制在85元以內；「協力香雞排」也有不少分店調漲5元，雞排則是從75元變成80元；「阿國香雞排」部分品項也調漲5元。

目前雞胸價錢一公斤約90至95元，過年前還會再提高，加上電費成本以及基本工資提高，不少店家從1月起調整價格。對消費者來說，一塊雞排逼近便當價，恐怕會影響民眾購買意願。