成本多5倍！假日輕急症中心「雙北每小時僅1患者」 4月檢討成效

為了緩解急診壅塞問題，衛福部自去年11月起試辦「假日輕急症中心」(UCC)，讓輕症民眾能在周日及國定假日就醫。然而台北市醫師職業工會指出，雙北5處據點平均每小時僅診療1名患者，成本卻高達急診給付的5倍，成效相當低迷。

為紓解急診壅塞，健保署參考日本推動假日輕急症中心，但醫界認為成本效益差。(圖/資料照)

工會統計顯示，UCC開辦至今，全國每日看診人數加總僅約350人，有時甚至不到300人，遠不及一間急救責任醫院單日的看診量。其中台北及新北5處據點的看診人數比例更只占全國不到2成。

成本分析方面，工會表示，UCC每天人事成本高達12萬元，全國13處共約156萬元，扣除民眾部分負擔至少也要支出150萬元。相較之下，假設這350名患者都到醫學中心急診就醫，健保支出則為30至50萬元，顯示UCC成本為急診給付的3至5倍。

台北市醫師職業工會理事長陳亮甫直言，政府投入大量資源，卻換來部分UCC門可羅雀的成果，也未能為周邊急診減輕負擔。隨著新聞熱度漸退，預期就診人數將趨近瓶頸，這樣的資源落差讓固守醫院急診的醫療人員倍感心寒。

陳亮甫分析，UCC成效不彰有3大原因。首先，醫院急診與UCC價格落差不大，民眾周末傾向花錢快速解決問題。其次，雙北民眾假日多半仍可找到有營業、位置便利的基層診所。第三，UCC位置與醫學中心急診有距離，民眾擔心到UCC就醫仍須轉診回大醫院可能白跑一趟，不如一開始就直接前往大醫院急診。

衛福部長石崇良曾指示，UCC上路6個月後，將蒐集各界意見及就診資料，進一步分析地點、給付方式等。(圖/中央社)

針對改善建議，陳亮甫表示，UCC應設定目標值，若經嘗試仍無法達成預期成果，應及時退場止損或另尋其他場址。他也建議考慮設置院前諮詢管道，讓民眾透過線上或電話諮詢方式，了解自己是否適合在UCC獲得協助，而不是直接前往急診。

衛福部健保署長陳亮妤說，UCC屬於跨司署業務，涉及照護司、醫事司及資訊處等，將依衛福部整體盤點結果推動。之前據點選擇，尊重各地衛生局規畫，經費由健保署主責，未來將依實際成效進行評估，進一步檢視UCC設置地點是否合適。

健保署副署長張禹斌表示，依衛福部長石崇良指示，UCC上路6個月後，也就是今年4月將進行初步檢討，屆時將蒐集各界意見及就診資料，進一步分析地點、給付方式等。

