成本少10倍！香港宏福苑惡火65死 專家示警台灣工地恐藏相同漏洞

香港宏福苑惡火已知65死，期施工的竹製鷹架被認為是助長火勢迅速延燒的原因。（圖／美聯社）

香港大埔區宏福苑大火，從26日下午約2:50起火燃燒，港府迅速從3級提升至最嚴重的5級，並調動所有消防人力前往搶救，但截至目前仍有3棟樓未完全熄滅，一共造成65人死亡，其竹製鷹架被認為是火勢延燒的其中一個因素。對此建築安全履歷協會創會理事長戴雲發指出，台灣的工地恐怕也藏有同樣的漏洞。

根據《ET新聞雲》報導，戴雲發指出，雖然全球包括台灣都已經用金屬鷹架取代竹製鷹架，但香港地形以山坡為主，地狹人稠，建築密度比台灣還高，而竹製鷹架因彈性高，可應付各種地形，成為香港施工主要方式，且成本僅是金屬鷹架的1/10。

戴雲發表示，雖然乾燥的竹材不易自然，但一旦燃燒後仍能迅速擴大火勢，材料若無阻燃處理，將成為火災延燒途徑。他近一步指出，台灣工地火警時有所聞，不過很多並非鷹架或防護網引起，因為台灣現行對相關材質與維護都有明確規範，例如防護網需使用20號以上鍍鋅鐵絲網、直徑1.3公厘以上且網格不得大於15公厘之尼龍網，還需適度向外延伸以強化保護，確保能涵蓋勞工墜落的拋物線範圍。

但是戴雲發也指出，台灣目前的規範著重於防墜落與防塵、降噪，對於防火尚未有明確規定，若發生焊接火花或電線走火情形，沒有阻燃處理的防護網材質易於助長火勢，主管機關應該快評估將防火性能納入防護網規範，避免憾事發生在台灣。

