成本暴衝！ 連鎖便當、健康餐盒、手搖飲齊漲

來到2025年底，就有消費者發現，常吃的健康餐盒、連鎖便當，甚至是手搖飲，紛紛因為成本因素調整價格，讓習慣外食的人感嘆「荷包越吃越扁」，然而隨著2026年元旦起基本工資調漲，專家預測2026年初可能迎來新一波餐飲漲價潮。

連鎖健康水煮餐盒「能量小姐」漲價。（圖片來源／業者官網）

便當蔬菜夾好夾滿，配上雞蛋均衡營養，連鎖健康水煮餐盒「能量小姐」是許多上班族的愛店，近期卻貼出公告，表示因為成本高漲，因此11月17號起鯖魚類商品漲10元，豬肉類商品漲5元。

便當店「呷飯城」漲價。（圖／TVBS）

不過另一頭，連鎖便當店「呷飯城」也因為肉類食材和經營成本變貴，11月起便當也不得不喊漲。民眾：「吃十幾年了，以前剛開始40幾塊。」民眾：「一般外面像這樣子都要差不多80元，這裡便當又這麼便宜，所以說比較起來相當划算。」看看部分品項漲了5元，像是60元的便當變65元，大雞腿、大雞排便當則從80元變85元。其實近期許多餐飲業者直呼成本倍增，除了有人抱怨瓦斯一桶漲40元，另外白米也有調整價格。鍋燒麵丼飯業者：「以前可能我們在用的米差不多1斤26元或27元，現在差不多30元到32元了。」

連鎖手搖「拾汣茶屋」部分品項漲價。（圖／TVBS）

但就連手搖飲菜單價格也調整，像是網紅經營的「拾汣茶屋」被消費者發現，迎二十蘭影、蕎麥系列飲品還有蘆薈加料紛紛漲了5元，店員坦言是成本因素導致。亞太商工總會執行長邱達生：「真正集中的調整多半然會出現在基本工資調漲上路的1月，那2025年底會先看到一些零星試探性的調整，那農曆年之後還會出現補漲，那就從整體經濟面來說的話，明年初的通膨壓力確實會比今年相對地顯著。」隨著2026年元旦起基本工資、時薪調漲，業者請員工的成本連帶也變高，加上食材、店租等經營成本居高不下，專家預測2026年初可能將迎來新一波餐飲漲價潮。

