成本暴衝、進度失速！美軍「哨兵」洲際飛彈卡關 恐拖到2030年代後

[Newtalk新聞] 美國空軍下一代洲際彈道飛彈（ICBM）「哨兵」（LGM-35A Sentinel）計畫進度持續延宕，成本失控問題至今未解，這項被視為攸關美國 2030 年代核威懾能力的關鍵項目，未來發展仍充滿不確定性。

根據美國軍事媒體《戰區》（The War Zone）27 日報導，負責監管美軍洲際彈道飛彈部隊的美國空軍全球打擊司令部司令戴維斯（Stephen Davis）上將在訪談中坦言，「哨兵」計畫在歷經近兩年的全面審查後，至今仍處於重組階段，面臨嚴峻挑戰。

戴維斯指出，在「哨兵」計畫無法確立明確時程之前，美軍仍須延長 1970 年代服役的 LGM-30「民兵III」型洲際彈道飛彈的服役年限，以維持陸基核威懾能力。他強調，「哨兵」是國防部目前規模最大的計畫之一，同時也是空軍部門最重要的現代化項目，但在新系統上線前，維持既有飛彈戰力成為不得不面對的現實。

戴維斯指出，在「哨兵」計畫無法確立明確時程之前，美軍仍須延長 1970 年代服役的 LGM-30「民兵III」型洲際彈道飛彈的服役年限，以維持陸基核威懾能力。 圖:翻攝自X帳號@heiki_bot

作為「哨兵」計畫主承包商，諾斯羅普・格魯曼公司高層也承認項目進度嚴重落後。該公司總裁與執行長沃登（Kathy Warden）在近期財報電話會議中表示，正與美國空軍合作推動計畫重組，但由於重組尚未完成，工程與生產時程仍存在高度不確定性。

「哨兵」原名「陸基戰略威懾」（GBSD），美國空軍於 2020 年授予諾斯羅普一份價值 133 億美元的研發合約，計畫以一比一方式取代超過 400 枚現役「民兵III」飛彈，總成本初估約 1,000 億美元。然而，隨著工程需求擴大，計畫成本不斷攀升，2024 年初已突破 1,300 億美元，觸發《納恩–麥柯迪法案》，迫使國會要求全面重組。五角大廈去年 7 月更透露，計畫總成本一度高達 1,600 億美元，即便重組後降至 1,400 億美元，仍比最初估算的 777 億美元高出逾八成。

「哨兵」（LGM-35A Sentinel） 圖:翻攝自X帳號@elementdefense

成本暴漲的關鍵因素之一，在於地面基礎設施的嚴重低估。《戰區》指出，美國空軍最初計畫沿用既有「民兵III」飛彈發射井，但後續發現不可行，必須興建全新發射井，導致大量土木工程需求浮現，使計畫複雜度與成本同步飆升。美軍曾評估包括湖底或隧道部署等替代方案，最終全數否決。

由於「哨兵」計畫違反《納恩–麥柯迪法案》，更換「民兵III」的時間表遲遲無法確定。美國政府問責局（GAO）去年 9 月發布報告指出，空軍甚至正在評估將「民兵III」服役期限延長至 2050 年的極端方案。

「哨兵」原訂於 2029 年開始服役，美軍原規劃在全面換裝前，讓「民兵III」服役至 2036 年，但目前相關時程已全面失準。

儘管困難重重，《戰區》仍指出，「哨兵」計畫對美國核戰略至關重要。井基洲際彈道飛彈被視為美國核三位一體中扮演「彈頭海綿」的角色，可迫使潛在對手在核衝突中耗費大量資源進行打擊，同時也是反應速度最快的核選項。隨著中國快速擴充核武庫、俄羅斯與歐洲鄰國持續交戰，以及全球戰略武器擴散風險升高，美國推動「哨兵」與整體核武現代化的必要性，正持續升高。

