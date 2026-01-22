成本漲2成、票價凍20年 華信喊話：國內機票該漲10％了

華信航空董事長陳大鈞（右）、總經理莊明哲（左）。（陳祐誠攝）

航空業經營成本逐年上升，華信航空指出，過去20年人力、物料成本攀升，經營成本已增加約20％，但機票已經15至20年未漲，去年11月底已將調漲計畫送交通部民航局，喊話機票應調漲10％。民航局回應，已經收到業者送件，目前正檢視中。

華信航空董事長陳大鈞指出，國際線載客率60％至65％就能打平成本，國內線載客要92％至94％才賺錢，一大原因與老人票5折優待有關，期待票價要調整。而貨運價格與票價連動，目前旅客行李超重，每公斤僅多收15至18元，「比郵局還便宜」。

此外，華信經營的政策航線，台中－花蓮載客率約3成、高雄－花蓮載客率約2成。陳大鈞直言，地方民代為鄉親爭取權益沒有錯，民航局考量偏鄉交通權益也沒有錯，但後果卻是由華信承擔，若這2條航線不飛，公司每個月可少賠3、4000萬元。

華信航空總經理莊明哲表示，航空業經營成本一直增加，票價卻沒有漲。國內線旅客買半價票的長者，占比從以前8至10％，現在快要14％，少付的錢都是航空公司負擔。

莊明哲舉例，從松山搭飛機去大陸，機票要1、2萬元，但透過小三通去大陸，長者從松山搭飛機去金門的半票約1250元，加上小三通船票5、600元，單趟不用2000元、來回不用4000元，很有吸引力。

莊明哲說，機票價格已15至20年沒漲，松山－金門2600元已是20年前核定的票價，去年新開的高雄－南竿，華信提出的需求是5000元，但最終核下來是3500元。

莊明哲表示，去年11月底有提計畫給民航局，並持續跟民航局溝通，希望今年可以調整。

他也提到，如果可以的話，希望未來離島鄉親是一種票價、一般民眾是另一種票價，並有淡旺季區分。

