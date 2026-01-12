成本飆升「扛不住」 鬍鬚張.阿城鵝肉宣布漲價

台北市 / 綜合報導

外食族口袋又要縮緊了！知名連鎖滷肉飯鬍鬚張宣布，店內48個品項調漲，1碗小的「飄香滷肉飯」，已經超過70元。就連獲得米其林必比登推薦的阿城鵝肉，也因為成本飆升宣布調漲，估計半隻鵝的價格，將來到900元。

香濃滷汁淋在飯上香氣四溢，炸得金黃酥脆的雞腿也讓人看的食指大動，鬍鬚張以好口味擄獲不少饕客，但現在想吃這一味您要再多掏點錢了。

鬍鬚張公關經理林振益：「因為原物料還有人力，還有就是，環保相關的成本，都是持續的上漲，所以我們不得不調整我們的這個價格，那因為我們有顧慮到消費者的感受，39元的滷肉飯，從2017年到現在，已經接近十年我們都沒有做價格上面的調整。」

一共調漲48個品項，佔總項目約36%，包含小碗飄香魯肉飯66元漲至71元，雞肉滷肉飯便當85元漲到89元，雞腿便當也要140元才要吃到，整體平均漲幅3.8%，但市面上因為成本壓力凍免條的還有這裡。

得到米其林必比登推薦的阿城鵝肉，社群也宣布，因為鵝肉原物料人力成本等，整體物價上漲，為了維持餐點的品質份量與服務，不得不價格調整，半隻鵝900元，8至16兩的鵝肉切盤漲2.30元，主食青菜等品項也漲了5到10元。

民眾：「每天都在買就有感覺(物價變貴)，便當你以前去買，一個才50元，不要調的太高啦，太高就不接受。」大環境因素，業者成本壓力一波接一波，反映在價格，民眾荷包也難免會受影響。

