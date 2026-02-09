成本高、打炒房雙北數十都更案卡關 蔡漢霖：大撒容積獎勵如「餵毒」

蔡漢霖表示，現在建商推動都更的利潤低，雙北已出現數十件核准後卻無利可圖的案子，因此放緩工程進度或希望找其他建商接手。（圖／林榮芳攝）

連雲建設總經理蔡漢霖近日表示，房市翻轉下，雙北已有數十件核已准都更案，因無利可圖被迫卡關，希望找其他建商接手，對於政府以獎勵容積推動都更，向來持反對意見的他再度表示，「政府大撒容積獎勵如同『餵毒藥』，容積獎勵一直加碼，形同透支子孫的未來空間。」

蔡漢霖在新書《未竟之事：實踐都市更新的希望之書》發表會受訪時透露，營造成本高漲，目前建商推動都更的毛利不到20%，開發時程卻長達7至8年，甚至更久，每年獲利僅2%，比銀行利率還低，以前建商還能賺房價增值，但他認為，現在房價已觸頂，加上房貸控管嚴格，據他所知，雙北地區超過數十件100%同意甚至核准的都更案，建商因擔心完工後虧損及資金回收壓力，紛紛停工放緩腳步，或是尋找同業接手，房市低迷衝擊遠超想像。

廣告 廣告

此外，蔡漢霖也不讚成近日市政積極推動的綠容率與防災型都更，認為強制綠建築雖立意良善，卻大幅推升營建及住戶維護成本；防災型更提供30%高額容積獎勵，等於「殺雞取卵」。

「房子30年後又會變老，到時還要給多少容積？」他認為，容積是公共財，強調政府大量發放容積獎勵若缺乏公益性，是透支子孫的未來空間，容積不應浮濫做為「大樂透」分配，會導致城市如香港般鳥籠化、居住環境惡化。

蔡漢霖解釋，容積獎勵辦法看似三贏，卻像打開了潘朵拉的盒子般，留下了無窮的後遺症，屋主普遍期待「一坪換一坪」才要都更，但只會造成貧富差距拉大、房價高漲，也讓大家忘了蓋房子本來就是要錢的。

他進一步表示，不需付代價就能老屋換新屋，在現行機制下就會變成都更大樂透、造成人心貪婪、容積獎勵破壞都市計畫、讓都市生活品質更加惡劣，同時也獨厚有房階級、不符公平正義。他認為，都更應重視「整體都市規劃」與「公益性回饋」，而非僅追逐容積最大化。

面對造價難降、房價難升雙重夾擊，蔡漢霖悲觀看待產業，因此連雲建設已調整策略，未來不接單純老屋重建的案件，朝向真正能符合「都市更新」的方向前進，強調永續傳承而非眼前高度，呼籲社會共同思考留給子孫的城市風景。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

網購椅子拆封驚見「15公斤銀板」價值破180萬 他報警揭真相

家扶小姊弟「NET禮券」被撿走花用 嬤孫到案剩400元：不知嚴重性

《世紀血案》導演徐琨華6聲明致歉 說明「未問授權原因」