成本高.農工缺 百大青農得主「機具共享」打破困境

雲林縣 / 綜合報導

想返鄉務農，但光是機具成本，就動輒好幾百萬，沒經驗也可能失敗收場，但在雲林縣大埤鄉，這些都不成問題！華視新聞頂真人物系列報導，帶您來看到，在地青農謝志坪，原本在工廠上班，卻覺得跟自己的志向南轅北轍，毅然決然辭職，回家鄉務農，還獲得百大青農獎！他不只自己的收成好，還想要大家一起好，所以推廣機具共享，更無私分享經驗和資源，讓務農小白不用再砸大錢，也不會力不從心；更把在地優質酸菜的製作過程，帶進校園和家戶，讓農作產銷更有出路，地方共生共好。 成本高農工缺百大青農得主「機具共享」打破困境。

廣告 廣告

接過西瓜只要敲一敲聽一聽，就能知道是不是多汁又清甜，從小跟著爸媽務農耳濡目染，四十年一身好功夫的謝志坪，打赤腳忙進忙出穿梭西瓜田，但地不是他的幫忙收成品管，還無償出借搬運車，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「他們自己摸索要三年才學會，然後又多花錢貨車或搬運車，一台七八萬那一台幾百萬，剛回鄉一下子哪有那麼多錢。」

土生土長的雲林縣大埤鄉人，謝志坪辭去工廠職務返鄉務農，在第一線看見傳統農作困境，也看到有心務農者的茫然與摸索，雲林縣大埤鄉青農謝志坪：「你不會的或是你需要機具小的機具，你沒有買可以先來跟我借，借完你還我不用等到你，做到非常有興趣才去買，不然你現在買一買做一年過去，你說你不要做了資源都浪費。」

開放分享推動農業合作模式，農機技術人力資源共享，農忙期更主動協助鄰里，實現農業社群互助共好，更關注如何提高農民收益，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我會把我的經驗，還有一些技術教他們，讓他們慢慢一直提升，讓他們收入比較穩定，因為沒穩定的生活真的是，他們回來也真的不容易生存，所以我希望不會的，或是想要回鄉的，向我們請教一下，這樣才能創造雙贏。」

注入新思維翻轉傳統農業，更在社區在校園導入食農教育，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「我發現現在在地的孩子，竟然不會綁酸菜乾耶，在農會教綠色照顧站的阿公阿嬤，也要讓他們知道酸菜梅乾菜，要怎麼煮要怎麼吃要怎麼綁鹹菜乾，來變成一個商品讓他們了解，所以這套教完之後他們會了解認識我們大埤更多的鹹菜文化。」

酸菜的故鄉雲林大埤，供應全台近八成的貨源，更是台灣重要的稻米產地，食農教育帶動在地認同，雲林縣大埤鄉青農謝志坪說：「出社會要讓朋友知道，在介紹的時候要讓他們知道說，故鄉是第一名的故鄉，讓他們很驕傲地講出來。」腳踩熟悉的泥土他無私分享，一步一腳印踏實走在田埂上，為了農村永續播下希望種子。

原始連結







更多華視新聞報導

日版「中國統戰實錄」 指中祭補助誘台青年前往創業

雲林縣颱風假宣布頻更改 網批「刪文超人」！縣府解釋了

雲林豬拍賣價格每公斤99.6 第一頭重量級132公斤

