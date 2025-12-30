成果再獲肯定 中市府連11年獲「公共工程金質獎」

臺中市新光水資源回收中心。

台中市政府在行政院公共工程委員會舉辦的「第25屆公共工程金質獎」中，共4件工程及維護設施脫穎而出，榮獲金質獎殊榮，展現市府在品質管理、永續設計與公共安全上的卓越表現。

研考會主委林鼎超表示，4件金質獎包括建設局「東勢區埤豐橋改建工程」優等、教育局「台中市南區樹德國民小學第二期校舍新建工程」優等、水利局「台中市新光水資源回收中心」佳作及停車管理處「台中公園地下停車場」佳作等傑出工程及維護設施，涵蓋多元領域，全面展現市府在公共建設領域的深耕與成效。另市府推薦建設局長陳大田也榮獲行政院公共工程委員會頒發「公共工程專業獎章」三等獎章。

林鼎超說，將這份「金質標準」推廣到台中市所有大大小小的工程中，充分展現持續精進的決心與對市民生活品質的重視，讓公共建設成為市民共同的驕傲。