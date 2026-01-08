成為孩子的伯樂 家扶兒圓夢旅程

艱困家庭的學子專長要深化，單靠家庭資源難以支持，南高雄家扶中心就長期協助一位從小展現藝術天分的小安，在繪畫之路茁壯，如今他讀了大學，在繪畫之外又學習拍攝人文關懷的紀錄片，所幸有伯樂，補助他學習設備！

貨輪帶動商港繁榮，卻衝擊漁民生計，小安用紀錄片展現對沒落產業的人文關懷，更將它融入畫作。

大學生 小安：「這是貨輪是我們拍攝的現場，然後我將它抽象化，影像是一段可以有很多內容，可以去講述不一樣的觀點，以不同視角，那這東西，可以去反思我的畫作。」

就讀設計系的小安，用紀錄片與擅長的繪畫，雙重紀錄深入議題，他出身艱困家庭，卻從小展現藝術天分。

南高雄家扶中心主任 郭淑美：「其實在美術跟音樂，都有他的專長，可是因為家裡面，還有一位身心障礙的哥哥，他(小時候)進去的那個美術班裡，他是唯一一個，從小都沒有，去跟私人老師去學過畫的人。」

家中無力負擔，全靠家扶中心多次幫他補強學科技能，但讀大學拍紀錄片，需要設備，企業家的學涯補助成了及時雨！

資助企業家 洪克倫：「追逐夢想這件事，是不能停滯的，我們如果可以提供他，逐夢資源的話，他們有不同體驗，跨過障礙，他們人生未來的發展更無窮的。」

看見小安的毅力，伯樂企業家給予支持，也鼓勵家扶的學子，勇於自我實現！

