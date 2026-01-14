成為孩子的臨時避風港 花蓮家扶招募寄養家庭

花蓮家扶中心說明寄養孩童的照顧責任不會全部落在寄養父母身上，而是有一個體系網絡共同參與

為強化花蓮縣兒童保護網絡，花蓮家扶中心於1月10日（六）舉辦「寄養家庭」招募說明會，向有意願的民眾說明寄養服務的理念、實務與支持系統。寄養家庭為兒童保護體系中不可或缺的一環，透過家庭式的照顧，讓暫時無法在原生家庭生活的孩子，能在安全、穩定的環境中獲得照顧與修復。現場民眾踴躍提問，對照顧責任、支持資源，與隱私保護等有更深入的了解，也對投入寄養服務多了一分安心與信心。

花蓮家扶中心主任黃梅蘭表示，寄養服務源自《聯合國兒童權利公約》所倡議的理念，期待孩子都能在家庭式的環境中成長。而家扶基金會受政府委託辦理寄養服務已深耕45年，是兒童保護服務中重要的「家庭式替代照顧」機制。說明會由家扶社工詳細介紹寄養服務的性質、功能，與重要性，寄養照顧的目標是協助孩子在安全穩定的環境中生活，並視原生家庭功能恢復狀況，逐步回歸家庭或邁向自立。

在說明寄養家庭的實際角色時，社工指出寄養父母需提供孩子基本生活照顧，包括飲食、作息、衛生習慣養成，以及學習零用錢管理等。若寄養的孩童有早期療育或發展議題，寄養家庭也會帶孩子進行復健、心理諮商或接受相關治療。不過社工也提醒，這些責任不會全部落在寄養父母身上，而是有一個體系網絡共同參與，寄養父母在照顧過程也有喘息的機會。

花蓮家扶中心舉辦「寄養家庭」招募說明會，期盼有更多寄養家庭加入

說明會現場氣氛熱絡，民眾針對實務面提出多項提問，包括孩子若發生意外時的責任歸屬、如何保護寄養家庭住址隱私，以及是否能在社群媒體分享孩子照片等。社工逐一回應，為有意擔任家養父母的民眾解答疑惑。參與說明會的王小姐表示，她原本最擔心的是擔任寄養家庭後，如何拿捏與孩子原生家庭之間的關係，以及是否會影響自家生活隱私。在聽完社工針對隱私保護與會客安排的說明後，心中的疑慮降低許多，對參與寄養服務也感到更加放心。

黃梅蘭形容，寄養家庭就像是孩子生命中的一處「臨時避風港」，在孩子因原生家庭變故而被迫離開熟悉環境時，提供一段有溫度、有支持的航程。花蓮縣政府與家扶中心在寄養家庭的培訓、照顧，與服務過程中，皆會提供完整的專業支持。花蓮家扶也預告，3月14日14:00在家扶中心2樓將舉辦今年度第二場的寄養家庭招募說明會，誠摯邀請有愛心、有意願的民眾加入行列，一起成為孩子在人生風雨中最溫暖的依靠。

撰文、攝影／花蓮家扶中心