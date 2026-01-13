成為孩子的臨時避風港 花蓮家扶招募寄養家庭

寄養家庭招募說明會

強化花蓮縣兒童保護網絡，花蓮家扶中心舉辦「寄養家庭」招募說明會，向有意願的民眾說明寄養服務的理念、實務與支持系統，同時也預告，將於3月14日舉辦第二場的寄養家庭招募說明會，邀請有意願的民眾加入，一起成為孩子的臨時避風港，陪孩子走一段生命之路。

花蓮家扶中心表示，寄養家庭是兒童保護體系中不可或缺的一環，透過家庭式的照顧，讓暫時無法在原生家庭生活的孩子，能在安全、穩定的環境中獲得照顧與修復。寄養家庭需提供孩子基本生活照顧，包括飲食、作息、衛生習慣養成，以及學習零用錢管理等。若寄養的孩童有早期療育或發展議題，寄養家庭也會帶孩子進行復健、心理諮商或接受相關治療。不過花蓮家扶中心也強調，這些責任不會全部落在寄養家庭身上，而是有一個體系網絡共同參與，讓寄養父母在照顧過程也有喘息的機會。



主任黃梅蘭表示，寄養家庭就像是孩子生命中的「臨時避風港」，在孩子因原生家庭變故而被迫離開熟悉環境時，提供一段有溫度、有支持的航程。接下來，3月14日14:00也將在家扶中心2樓舉辦第二場的寄養家庭招募說明會，歡迎民眾報名參加，一同加入寄養家庭的行列。