成為彼此的救贖 身障犬陪伴退役傷兵復健

身體有殘缺，依然能為社會帶來貢獻，烏克蘭首都、基輔，有一間復健中心，裡面一隻身障犬，兩肢前爪都斷了，但裝上義肢之後、行動自如，成為中心患者、心靈的救贖者。

好奇地湊向鏡頭，全身皮毛黑到發亮。這隻名為 拉夫爾 的身障犬，正在烏克蘭的1間 退役士兵復健中心，送出毛孩特殊的療癒力量。

身障退伍軍人 祖巴列夫：「狗狗現在能走路了，我也想走 很快地，我就也能夠走路了。」

拉夫爾被火車 撞斷了兩隻前爪。還好有 生物工程師，利用與治療 烏克蘭 受傷士兵 相同的 修復技術，狗狗現在兩隻前爪，裝了 鈦合金的義肢，行動自如，也鼓舞身障士兵，不放棄對人生的希望。

廣告 廣告

身障退伍軍人 奧列克西：「你可以過來摸摸牠，這就像是動物療法，也許真的有效 我不確定啦。」

拉夫爾 現在經常出現在 基輔的復健中心，和病人一起玩耍，並參加物理治療課程。正在學習 使用義肢的退伍老兵說，拉夫爾 不僅能激勵患者，還能提供情緒支持，他很慶幸 在復健之路上，有狗狗暖心相伴。

更多 大愛新聞 報導：

烏克蘭身分宣言 啟動甜蜜文化戰

