成為「黑暗對話」培訓師，王昭晴用感官重新定義「看見」

圖：在與黑暗對話合作品牌「嘿選品」2026年的年曆中，以拍攝動物為主，其中〈羊駝〉是她最喜歡的。(圖/庇護工場提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

王昭晴，一位攝影師、講師，更是一位生命教育的推動者。曾經她擁有清晰而明亮的世界，然而，一場突如其來的疾病-史蒂芬‧強森症，在短時間內奪走了她的視力。從明亮到幾近全盲，她的人生被迫按下重啟鍵。

父母的陪伴與愛，讓她並未放棄人生。半年後，王昭晴問自己「為什麼我不能像其他人一樣，去做那些事？」這個自問，成了她重新站起來的起點，也為她後來的人生開啟了新的篇章。

圖：王昭晴按下上百次快門，終於拍出她最喜歡的一張作品──〈愛，是一切答案〉。(圖/庇護工場提供)

走進黑暗，什麼都看得見

王昭晴第一次接觸「黑暗對話」（Dialog in the Dark），是透過職業訓練老師的建議。那時的她仍在探索「自己還能做什麼」。當她第一次踏入那個伸手不見五指的空間，世界突然安靜下來，聽覺、觸覺與嗅覺都變得清晰。她說「第一次踏入伸手不見五指的空間時，世界突然安靜下來，聽覺、觸覺與嗅覺都變得清晰，那份體驗讓她重新思考「看見」的意義。」。

這樣的體驗，讓她深刻感受到「黑暗對話」的力量。這間來自德國的社會企業，是以「感官教育」為核心，讓引導員帶領參與者學習信任、傾聽與合作。王昭晴在訓練中學會定向移動、空間感知與人際引導，如今能熟練地帶領參與者穿越「黑房」與「光房」，讓參與者重新理解「看見」的意義。

專業成長，成為生命教育推動者

剛進入「黑暗對話」時，王昭晴也曾遇到挑戰。主管提醒她，別只用被照顧者的角度去看工作。這句話成了她的轉折點。那是她第一次感覺到「被期待」，而非「被保護」。從那之後，她主動向同事請教，在黑暗中如何更精準地引導。

她開始不斷修正、練習，以專業角度看待每一場體驗。如今，她不僅是引導員，更是具備專業與經驗的講師。培訓師，帶領許多企業、團體的參與者，透過黑暗，學會更深層的溝通與感知。

圖：王昭晴如今是「黑暗對話」的培訓師，從被看見，到能引導他人看見。(圖/庇護工場提供)

以鏡頭捕捉世界的溫度

視覺的消逝，沒有奪走她對美的感知。低視能的王昭晴，透過攝影創作，憑藉觸覺、記憶與聽覺構築畫面。她說「透過黑暗對話，我的世界像浴室裡的鏡面，覆著一層薄霧，但我仍能透過那層霧找到光。」也因為這樣，她外出時會帶著小望遠鏡尋找畫面。近期，她的作品〈羊駝〉被收錄於黑暗對話合作品牌「嘿選品」的年曆中，那張照片裡的羊駝神情溫柔而堅定。

「那是我想傳達的生命感動。」她表示，攝影不只是創作，而是一種與世界對話的方式。即使視線模糊，仍能感受生命的溫度，那份專注與堅持，正是她的視覺語言。

跨出去，就會有光

如今的王昭晴，不僅是專業培訓師，也積極學習外語課程。她相信「機會是給願意跨出去的人。」這句話也是她給予仍在摸索的視障朋友的建議，從換衣服、與人互動開始，一點一滴地去做，你會發現自己並不脆弱。在黑暗中，她不再尋找光，而是成為別人的光。