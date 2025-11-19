成熟男人會有的困擾？攝護腺檢查怎麼選？泌尿外科權威醫師歐宴泉：教你怎麼挑對檢查

第一站：認識成熟男人的「困擾」— 風險與警訊

一般民眾在選擇檢查前，可以先從日常觀察是否出現相關症狀、評估自己是否屬於高風險族群，並以年齡作為重要的參考依據。歐宴泉院長指出，攝護腺癌好發於 60 歲以上男性，但風險其實在 40 歲後就開始上升，越早建立警覺、越有助於及早發現問題。

1. 症狀的迷思：肥大不等於癌症 許多人會將排尿症狀歸因於良性的「攝護腺肥大」（或稱腫大）。歐宴泉院長提醒，攝護腺肥大並不會直接變成癌症 ，但兩者早期的排尿症狀相似，容易使人放鬆警惕 。

早期警訊： 早期通常無症狀。較常見的是排尿症狀、夜尿、尿流變細等 。

晚期警訊： 若出現下背或骨頭疼痛、體重減輕、貧血、甚至下肢麻痺，可能已是晚期轉移 。

2. 誰是高風險群？ 歐宴泉院長指出，除了年紀，以下族群更應提早注意：

家族病史： 兄弟或叔伯中，有超過 2 人確診攝護腺癌 。

特定基因： 帶有BRCA1/2 等基因突變者 。

生活型態： 長期高脂肪飲食、常吃速食、肥胖或缺乏運動者 。

第二站：攝護腺檢查怎麼選？— 傳統與精準工具大評比

「我到底該做哪種檢查？」這是門診最常聽到的問題。歐宴泉院長分析，從篩檢到確診，工具的「精準度」和「侵入性」是主要考量。

基礎篩檢工具

PSA（前列腺特異抗原）血液檢測

簡介： 抽血檢測PSA濃度，是目前最簡便的篩檢工具 。

優點： 非侵入性、簡便 。

限制： 特異性低。歐院長指出，PSA值高不代表就是癌症，可能因發炎、良性肥大、甚至操作刺激（如騎自行車）而升高 。更重要的是，PSA值小於 4 的患者中，仍有約 5%至 10%被診斷出攝護腺癌 。 直腸指診

簡介： 醫師經直腸觸摸前列腺，評估是否有硬塊 。

優點： 操作簡易、即時 。

限制： 無法偵測到早期或位置較深的腫瘤 。

進階診斷工具（當篩檢異常時）

PHI（攝護腺癌健康指數）

簡介： 同樣是抽血檢測，但比單看PSA更精準的生物標記。

適用時機： 專門用來輔助判斷。歐院長說明，當病人PSA介於 4-10 ng/mL，且其他影像難以判斷時，可使用PHI 。

優點： 健保署已通過給付（限制條件下），有助於醫師綜合判讀，避免不必要的侵入性切片。 傳統超音波導引穿刺（經直腸超音波導引穿刺 TRUS Biopsy）

簡介： 經直腸，以超音波導引，隨機在前列腺左右兩側共切片 12 針。

限制： 這是侵入性確診方式，但有高風險。歐院長比喻，這種「隨機採樣」不見得能切到癌症病灶，可能會有「漏網之魚」。且有感染、出血風險 。 磁振造影融合精準穿刺（經會陰磁振造影融合精準穿刺 MRI Fusion Biopsy）

簡介： 先進的切片方式。先拍攝高解析度的磁振造影（mpMRI）鎖定懷疑的病灶，再融合超音波影像，「精準地」針對可疑處進行切片 。

優點： 大幅增加診斷機率，解決了傳統切片「亂槍打鳥」的問題 。

最新趨勢：高階影像診斷

PSMA PET（攝護腺癌正子造影）

簡介： 目前最精準的影像檢查工具之一，甚至可補足MRI的不足之處 。

適用時機： 童綜合醫院核醫科曾能泉主任指出，依國際指引，PSMA PET目前建議用於「中度至高度風險」的確診患者，以評估是否有淋巴、骨骼或其他器官轉移 。此外，也用於治療後懷疑「生化性復發」的病人，找出復發點 。

未來趨勢： 童綜合醫院正進行臨床試驗（PSCAN），評估將 18F-PSMA-1007（一種PSMA示蹤劑）用於更早期、PSA介於 4-20 的疑似患者，初步顯示能有效提升活檢成功率 。

費用： 目前尚未納入健保，需自費，價格區間約在 3 萬 7 千至 7 萬元之間 。

至於為什麼「挑對檢查」這麼關鍵？歐宴泉院長說明，攝護腺癌雖然屬於進程相對緩慢的癌症，但存活率會因為發現的早晚而出現明顯落差，越早確診、治療成效越好。

早期發現： 若能早期根治，10 至 15 年的「無復發根治率」可高達 90%以上 。

晚期轉移： 若已是第 4 期（已轉移），5 年存活率可能僅約 50% 。

童綜合醫院歐宴泉院長（右三）、輔大醫院泌尿科張孟霖醫師（右二）與高雄榮總泌尿科林子平醫師（左三）共同呼籲，早期診斷與精準診斷治療是提升治療成效與生活品質的關鍵。照片／台灣新創醫療學會

面對日益漸增的男性癌症風險，國內也有專家呼籲，應比照國外將攝護腺癌納入國家癌症篩檢。對此，衛福部部長石崇良也表示，衛福部將啟動成本效益評估，並於半年內提出公費篩檢的具體規劃。但不論是否有公費篩檢，成熟男人都該對「攝護腺疾病預防」有一定認知，從基礎的PSA篩檢，到進階的PHI、MRI融合切片，再到高階的PSMA PET影像，每項工具都有其適用的階段。若懷疑有相關疑慮的時候，務必尋求專業醫師評估，並與您的醫師充分討論，挑選最適合當下情況的檢查工具，才是面對「成熟困擾」的最佳對策。

文／江宏倫

