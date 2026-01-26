成熟製程回溫！三大法人砸28.1億回補聯電逾4萬張 法說前資金湧入止跌強彈近7%
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
台股加權指數今（26）日延續多頭氣勢，開盤上漲41.05點，以32,002.56點開出，盤中最高衝上32,196.75點，再度刷新歷史新高，終場收在32,064.52點，上漲103.01點，漲幅0.32%。指數穩守5日線之上，盤勢維持偏多格局，成交金額達7,258.23億元。籌碼面方面，據證交所統計，投信賣超41.26億元，外資賣超14.93億元，自營商（自行買賣）賣超4.67億元、自營商（避險）賣超28.54億元，三大法人合計賣超89.41億元。觀察三大法人買超個股動向，晶圓代工廠聯電（2303）周三召開法說會，股價止跌反彈，終場收69.3元，上漲4.50元，漲幅6.94%，三大法人同步買超4萬1,420張，金額約28.1億元。
受台積電股價頻創新高帶動，成熟製程需求回溫，加上先進製程產能滿載與營運結構優化，成熟製程出現外溢效應，市場看好聯電今年營運表現，關注1月28日法說會釋出的營運展望。
聯電2025年全年合併營收2,375.53億元，年增2.26%，第四季合併營收618.10億元，季增4.54%、年增2.36%，並寫下12季新高，顯示成熟製程與特殊製程需求持續支撐營運。法人指出，消費性電子需求復甦仍偏溫和，但車用、工控及部分通訊訂單穩定，整體出貨節奏平穩，稼動率維持穩定，有助銜接2026年營運動能。
據證交所資料顯示，今日三大法人買超個股張數前十名，第一名、中鋼（2002），買超5萬6,558張；第二名、凱基金（2883），買超4萬5,708張；第三名、聯電（2303），買超4萬1,420張；第四名、台新新光金（2887），買超3萬5,773張；第五名、南亞（1303），買超1萬9,869張。
往後，第六名、大成鋼（2027），買超1萬8,185張；第七名、台泥（1101），買超1萬6,884張；第八名、中石化（1314），買超1萬6,336張；第九名、台塑（1301），買超1萬4,064張；第十名、玉山金（2884），買超1萬1,675張。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
