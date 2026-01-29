成熟製程居然沒漲價！三大法人拋售「晶圓二哥」捲19億逃命 又反手狂砍「晶圓三哥」6萬張

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台股加權指數今（29）日開高走低，早盤一度創新高，上漲192.21點至32996.03點，不過隨後由紅翻黑，終場下跌267.55點，以32536.27點作收，跌幅0.82%，成交金額為9323.19億元再創新高。據證交所盤後公布籌碼動向，三大法人合計賣超約16.6億元。觀察今日三大法人賣超前十名，晶圓代工「二哥」、成熟製程晶圓大廠聯電（2303）近期受惠於台積電、三星的成熟製程轉單潮，加上先前的晶圓代工調漲傳聞，使得股價一路衝向近年新高，然而昨日法說會後，部分法人給予負面評級，認為美元平均售價（ASP）維持穩定，未如市場期待調漲售價，且先進封裝等新成長動能恐怕要到2028年才會顯現，導致聯電今日股價重挫，三大法人合計拋售2萬7757張，捲19.2億元逃命。

備受期待的成熟製程漲價消息，最終未能成真，導致三大法人倒貨聯電，捲走19.2億元。（示意圖／Unsplash）

晶圓代工「三哥」與記憶體大廠力積電（6770）近期除了受惠於記憶體缺貨潮引發的代工漲價，再加上銅鑼廠買主美光總裁訪台以及成熟製程晶圓需求增加等利多消息，股價持續走揚並突破60元大關，昨日更衝上65.4元亮燈漲停，不過今日卻遭三大法人出貨6萬1452張，領走40.8億元。

根據證交所資料顯示，今日三大法人賣超個股前十名分別為：第一名、力積電（6770），賣超6萬1452張；第二名、聯電（2303），賣超2萬7757張；第三名、長興（1717），賣超1萬4476張；第四名、燿華（2367），賣超1萬4463張；第五名、華邦電（2344），賣超9199張；

接續，第六名、台積電（2330），賣超8334張；第七名、泰金寶-DR（9105），賣超7608張；第八名、元大金（2885），賣超6744張；第九名、聯茂（6213），賣超6618張；第十名、南亞科（2408），賣超6598張。

