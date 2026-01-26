成熟製程發威 聯電營收看漲

受惠於全球供應鏈資源向先進製程傾斜，除記憶體產業受惠，也意外導致8吋晶圓產能供給吃緊，帶動稼動率反彈。晶圓代工大廠聯電預計於周三舉行法說會，市場聚焦地緣政治下的轉單效應，及特殊製程比重拉升後的毛利表現。

研調機構TrendForce指出，在台積電等龍頭廠近年將資本支出重點移往12吋廠及先進封裝技術，對於8吋產能的投資則逐步退出，從供給端的冷處理，讓既有的8吋產能利用率在終端需求復甦時率先回升，隨著8吋產能供給趨緊，代工廠對價格的議價能力已明顯強化，這對以成熟製程為主的台系代工廠而言，無疑注入一劑強心針。

回顧聯電表現，去年合併營收年成長2.26％，第4季合併營收寫近12季新高，展現出強勁抗壓性，在全球景氣波動中，聯電憑藉成熟製程與特殊製程的靈活配置，成功在去中心化供應鏈中搶占先機。

法人分析，聯電在22／28奈米等特殊製程的布局已見成效，特別是高壓（HV）、電源管理IC及嵌入式非揮發性記憶體等應用，有效支撐獲利結構，展望今年地緣政治誘發的非紅供應鏈轉單需求，加上物聯網與通訊應用對成熟製程的需求回溫，今年的營運主軸仍在成長軌道。

對於28日登場的法說會，市場普遍預期聯電將釋出溫和樂觀的全年展望。雖消費性電子的復甦力道目前仍顯平淡，但車用電子與工業控制兩大支柱相對穩健。

車用電子部分，隨電動車滲透率提升，每輛車所需的類比晶片數量翻倍，聯電在車規級認證的優勢將是成長動能；至於工業控制領域，全球自動化設備與基礎建設更新，帶動部分通訊應用訂單穩定；法人認為，聯電今年除營收看漲，如何持續優化成本，將是市場重點。