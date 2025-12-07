成田機場台灣國旗在中國上方！旅客直擊「辱華現場」：小粉紅要氣炸鍋

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國強烈反彈，事件持續延燒。就在中日關係緊張之際，有旅客在東京成田機場拍下國旗標示牌，將台灣國旗與中國國旗並列，掀起網友熱議，被形容是「最新辱華現場」。

日本首相高市早苗「台灣有事說」引發中國強烈反彈，事件持續延燒。（示意圖／Unsplash）

有網友在Threads上分享照片，只見機場公告牌寫著「台灣Taiwan」及「中國China」，旁邊分別是青天白日滿地紅與五星旗，讓原PO直呼「最新辱華現場」，表示「日本人越來越壓不住了，日本政府玩真的，小粉紅要氣炸鍋啦」。

貼文曝光後引發討論，有網友認為這樣的順序「看起來很故意」，有人提到免簽與簽證差異，也有人開玩笑說「日本政府如果繼續這樣操作，台灣人可能真的會把免稅當免費」。也有網友指出，依日文排列方式，「中國擺在最下面其實很正常」。

不少曾赴日旅遊的網友也分享自身經驗，「我去日本獨旅，拿出護照前跟拿出護照後店員的態度明顯360度大轉變。原本很不耐煩，變成超級親切」、「高山車站從2024一路到現在」、「沖繩還掛國旗」「北海道札幌纜車一國兩制、一邊一國都來了」。

