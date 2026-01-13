成田機場颳強風 台灣虎航1航班轉降仙台「提供旅客補助」

台灣虎航1航班轉降仙台。資料照片



日本東京的成田機場今天（1／13）再度出現強風，其中一架由台灣出發航班受到影響。台灣虎航今天自高雄出發至東京成田的IT280航班，因為成田機場強烈測風影響，無法降落，因此轉降仙台機場，並提供補助協助旅客抵達東京。

台灣虎航表示，受成田機場側風影響，今天自高雄出發至東京成田的IT280航班轉降至日本仙台機場，後續藉提供陸路交通補助協助旅客抵達東京，也造成IT281延後起飛。

台灣虎航IT280因成田機場強風，轉降仙台機場。翻攝flightaware網站

對於天候因素引起旅客不便，台灣虎航表示，致上誠摯歉意，也感謝旅客理解。目前為止，國籍航空其他航班，未有航班受到影響。

