成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋

日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。





成田機場「台灣國旗死壓中國」！他見「最新辱華現場」壓不住笑瘋：小粉紅要氣炸鍋

原PO感嘆日本近來在對台、中態度上「越來越壓不住」，亮出照片引發討論。（圖／翻攝自Threads@minyinchuang）

一名網友曬出自己來到日本東京成田機場的國旗標示牌，說明入國申請相關訊息，沒想到就被該名網友發現，台灣國旗不只被大方亮出，更直接壓在中國五星旗上方，此景讓該名網友笑出來：「最新辱華現場日本東京成田機場！」，他感嘆現在日本人「越來越壓不住了」，認為現在日本政府態度是「玩真的」，他笑：「小粉紅要氣炸鍋啦！」。





成田機場「台灣國旗死壓中國」！他見「最新辱華現場」壓不住笑瘋：小粉紅要氣炸鍋

該貼文曝光後迅速突破170萬瀏覽，其他網友也分享日本景點中「台灣、中國」被分開標示的實例。（圖／翻攝自Threads@minyinchuang）

原PO分享在網路公開之後，馬上在短短一天之內吸引超過170萬名網友搶瘋看，更有其他網友留言分享各種「壓不住」現況，其中就有日本神社標示各國語言的籤詩，特別標出「台灣語」、「中國語」被分類在不同抽屜；北海道札幌纜車甚至「一國兩制、一邊一國」全分開，詢問「你從哪裡來？」，投票選項有台灣、中國之外，還有香港，其餘網友則留言評論原PO分享：「好故意喔～把中國放在臺灣的下面」、「去爆玩爆日本！」、「沖繩還掛國旗」、「我勸日本人適可而止！再這樣下去，台灣人真的會把免稅當免費去日本旅遊和買東西喔！」、「台灣是台灣，中國是中國。一邊一國。」、「川普早就說過了，Taiwan is Taiwan!」、「台灣人自己要努力建國，不要整天靠外國人幫忙。」。













原文出處：成田機場「台灣國旗死壓中國」！他見「辱華現場壓不住」笑瘋：小粉紅要氣炸鍋

