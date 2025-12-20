成田達輝攜手萩原麻未 樂壇夫妻檔明登衛武營

記者黃朝琴／臺北報導

《2025成田達輝小提琴獨奏會》本月21日將於衛武營登場，伊利莎白國際音樂大賽銀獎小提琴家成田達輝，與日內瓦國際音樂大賽鋼琴首獎萩原麻未，採夫妻組合獻演，爆發力與詩意兼具的小提琴、細膩透明的鋼琴，展現獨有默契，選曲從民族奔放到法系浪漫，交織成一幅流動於光影之間的音樂畫境，為南臺灣樂迷獻上歲末音樂盛宴。

尼可樂表演藝術表示，小提琴家成田達輝與鋼琴家萩原麻未，被譽為「樂壇黃金夫妻檔」，兩人相知相伴多年，以最貼近靈魂默契，在弓弦與琴鍵之間建立獨一無二的音色平衡。這場演出不僅是技巧與感性共舞的盛事，更是兩位藝術家以音樂訴說彼此的深刻對話，臺灣樂迷以最近距離感受琴弦與琴槌交織的純粹震動。

成田達輝以爆發力與詩意兼具的演奏風格著稱，既能展現華麗炫技，也能直抵情感深層；萩原麻未則是琴音溫雅細膩、線條清澈，展現獨有的法式音樂涵養、純熟技藝及深刻表現力，讓她活躍於歐洲舞台。

音樂會選曲部份，克萊斯勒的《斯拉夫幻想曲》及拉威爾的《吉普賽人》，其濃厚的東歐民族色彩賦予旋律奔放與激情；接續由拉威爾《G大調第2號小提琴奏鳴曲》及法朗克的奏鳴曲，展現法國音樂的豐富語境及深度，層層遞進的澎湃柔情，襯托出當代語彙的脈動及爵士語法的融匯；薩拉沙泰《流浪者之歌》則將展現濃厚的戲劇張力，彰顯演奏者的華麗炫技。

今年適逢克萊斯勒與拉威爾誕辰 150 週年，成田與萩原以細膩詮釋向兩位偉大作曲家致意，將連結百年前的浪漫與今日舞台的躍動，為這場演出增添更深層的歷史意義。

小提琴家成田達輝（左）與鋼琴家萩原麻未，兩人被譽為「樂壇黃金夫妻檔」，本月21日登衛武營獻演。（尼可樂表演藝術提供）