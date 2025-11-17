成立兒家署作為兒少專責機關 王婉諭：想法太過一廂情願

賴總統宣示成立「兒家署」，王婉諭批評，如果政府只想採納衛福部內部的整併方案，將兒少與家庭業務合併成一個三級機關，以為這樣就能提升國家對兒少的重視程度，這種期待實在太過一廂情願。（圖：王婉諭臉書）

總統賴清德及衛福部長石崇良接續透露，要在衛福部下成立「兒少及家庭支持署」（兒家署），扮演推動兒童健康政策的統籌單位與窗口，也成為台灣未來的兒少專責機關。但時代力量主席王婉諭批評，如果政府只想採納衛福部內部的整併方案，將兒少與家庭業務合併成一個三級機關，以為這樣就能提升國家對兒少的重視程度，這種期待實在太過一廂情願。

賴總統昨天宣布衛福部將成立「兒少及家庭支持署」，預計四年內投入台幣135.6億，照顧兒童健康，衛福部年底就會提出組織法修法草案。衛福部長石崇良今天（17日）受訪時則進一步透露初步規劃，強調未來的兒家署會把原本散落在各單位的兒童業務整合在一起；同時還有一個重要角色，就是在議題涉及跨部會時，扮演推動兒童健康政策的統籌單位及窗口。

不過王婉諭指出，賴總統應該很清楚政治是非常現實的，單位層級、預算規模、主導能力，決定了一個議題能不能被當一回事，也決定政府能不能真的救到每年一萬兩千件受虐的孩子。她說在2013年之前，台灣還有一個「內政部兒童局」，後來兒少業務被拆分，併入衛福部的「社家署」和「保護司」。因此說穿了，現在成立所謂的「兒童及家庭署」，只不過是把現行的「社家署」整併「保護司」而已，距離「兒少專責機構」非常遙遠，甚至比過去的兒童局還不如。

王婉諭指出，賴總統在行政、立法歷練多年，不可能不知道，真正的問題不在名稱，而是「層級」、「權限」，還有跨部會的指揮協調權力。台灣今天少子化的困境，是因為兒少政策被拆散在太多部會裡，只能做人家的小跟班，不具真正夠力的單位，能進行統合、拍板、做決定。層級更高，卻沒有專屬人力和經費的「少子化辦公室」都已經變成笑話了。她說，一個沒辦法在行政院會中爭取預算、沒辦法上桌和其他部會吵架，隨時都要看部長臉色的三級機關，根本不可能「喬得動」其他二級機關，一起做好生育、教育、交通、居住或環境這些事情。

一年一萬兩千件兒虐案，安置床位卻只有三千多床，加上社工人力遠遠不足，每個人動輒要看顧好幾百個個案，王婉諭說，不相信一個更名後的三級機關，就能要到資源，解決這些存在幾十年的老問題。她提到，為什麼日本要在2023年成立直屬首相的「兒童家庭」廳？就是想把孩子擺在國家大政的核心，而不是散落在其他部會的殘餘業務。強調只有這樣的決心，才能搶救少子化，讓更多年輕人敢生、願意養。她要呼籲賴清德總統不要錯過難得的改革機會，把兒少事務的組織再造，降格為一個三級機關的改名，因為孩子的事情，應該被放在更高的位置。（張柏仲報導）