成立北屯聯合服務處表態參選? 江啟臣沒鬆口

中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導

台中市誰來選？民進黨徵召當籍立委何欣純投入明年2026台中市長選戰，已經積極跑行程備戰。而國民黨楊瓊瓔也率先表態將投入選戰，同黨的立法副院長江啟臣，則是動作頻頻，下午在台中北屯和立委黃健豪成立聯合服務處，被問到是不是準備表態選市長了，江啟臣仍沒有鬆口。









江啟臣衝北屯成立聯合服務處擴大服務 表態選市長？ 江：時間到再報告

立法院副院長江啟臣 要不要投入台中市長選戰至今尚未鬆口。（圖／民視新聞）





立法院副院長江啟臣，出席台中北屯區聯合服務處活動，握手寒暄跟民眾互動拍照，還被拱選市長，在北屯區和立委黃健豪地方議員沈佑蓮成立聯合服務處，說是要擴大服務，是不是決定要投入選戰了？選不選市長，江啟臣沒鬆口，時間到再報告。但資深前輩沈智慧提醒，過程無論是初選或徵召，都要和諧。

立委何欣純接受民進黨徵召投入２０２６台中市長選舉 她說任何民調參考就好。（圖／翻攝畫面）









畢竟藍營選市長，立委楊瓊瓔率先表態跑在前頭，根據網路投票民調，藍綠白4人搶台中市長寶座，支持誰？，楊瓊瓔、江啟臣名列一二名，麥玉珍及何欣純居後，何欣純拚戰市長，跑行程，她說，網路民調參考就好，聯合服務處，民進黨也有。藍營誰出線選市長，演變成姊弟之爭，相較之下，綠營單純，何欣純接受黨內徵召，拚戰2026台中市長寶座。





