成立台泰科技人才服務平台 駐泰代表處：盼解決台商培育人才問題
即時中心／顏一軒報導
駐泰國代表處為協助在泰台商解決投資所衍生的人才短缺及培訓問題，於2025年12月2日由藍夏禮代表在「Bangkok Club」宣布成立「台泰科技人才服務平台」，藉以加強協助凝聚泰方、台商等各界共識，解決台商培育人才問題。去（2024）年台灣是泰國第4大外資來源（FDI）國，以PCB產業為例，累計已投入泰國超過20億美元，人才培訓已成為台商赴泰國投資最關鍵的議題。
在此次說明會中，駐泰國代表處也邀請今年8月於曼谷成立的「台灣—泰國國際人才循環基地」（International Talent Circulation Base Taiwan- Thailand）總召學校屏東科技大學，分享台灣教育部規劃中的「國際產業人才教育專班」（新型專班，INTENSE Program）；另邀請台灣電路板協會（TPCA）分享成立「泰國PCB學院」，進行與泰方人才合作的實務經驗。
駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰代表處提供）
駐泰國代表處深切期待此平台的成立，可加速推動泰國政府、產業、學界等的鏈結與合作，為台商落地泰國注入新動能。平台的成立除符合外交部長林佳龍「總合外交」（Integrated Diplomacy）的理念，也宣示我方未來將逐步結合政府、學術單位及台商力量，與泰方進一步就人才培訓進行諮商，盼泰方基於雙方合作潛力，共同研商務實的解決之道。
駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰代表處提供）
近年台灣指標性科技大廠受地緣政治供應鏈重組影響，已陸續增加來泰投資，範圍包含半導體（設備）、AI（伺服器組裝）及PCB等相關產業，與泰國政府盼吸引投資之政策目標高度吻合，且投資規模龐大。2024年台商赴泰獲准投資額約15.38億美元，同比成長16.2%，為泰國第4大外資來源國，其中PCB產業上下游投資泰國廠商超過60家且持續增加中，僱用員工超過1萬人。
駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰代表處提供）
但隨之而來的是，台灣業者在泰國面臨科技人才短缺的問題，除需要更多主修科學與工程的大專畢業生外，亦需要外語及跨文化溝通能力的人才；駐泰國代表處為反映台商上述需求而成立「台泰科技人才服務平台」，希望協助台商交換資訊，整合力量，做為未來與泰方協調解決人才問題的基礎。
駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰代表處提供）
本次說明會獲得各大相關公協會、教育機構、及在泰投資台商之熱烈響應，並派員到場表達支持，會場氣氛熱烈，會後並進行交流討論未來共同合作方向。
駐泰代表處成立「台泰科技人才服務平台」。（圖／駐泰代表處提供）
原文出處：快新聞／成立台泰科技人才服務平台 駐泰代表處：盼解決台商培育人才問題
更多民視新聞報導
精闢分析中日衝突！林佳龍外媒專訪：北京發難為了給「他」留面子
川普簽署台灣保證實施法案 林佳龍致謝：台美關係向前邁出一大步
宏國大選2親台候選人領先！台宏有望復交？ 林佳龍回應了
其他人也在看
LINE Pay Money啟動日 支付生態大搬風/法人加碼年終布局 台股放量續漲228點氣勢旺/被動元件火力十足 鈞寶領五檔高掛紅燈｜Yahoo財經掃描
美股在比特幣與AI概念股強彈、殖利率漲勢趨緩、聯準會12月再降息一碼機率逼近九成的激勵下全面走揚，道瓊工業指數上漲0.39%，那斯達克指數上漲0.59%，標普500指數上漲0.25%，費城半導體指數勁揚1.84%。盤面焦點落在科技與半導體族群，資料中心高速連結解決方案商Credo財報與財測優於預期股價飆漲；英特爾在拿下蘋果低階M系列晶片代工訂單的傳聞加持下大漲8.65%；AWS宣布新一代AI晶片將採用輝達NVLink技術，輝達、新思科技續揚；比特幣週一重挫後急彈7%，帶動相關挖礦股與比特幣ETF同步反彈，台積電ADR則在AI情緒回溫下走強1.53%。 亞股今日漲跌分歧，日股續漲1.14%、韓股同步走揚1.04%；而港股下挫1.28%，上證指數同步拉回。 台股部分，今（3）日跟隨國際風向開高走高，加權指數終場大漲228.77點、收27,793.04點，漲幅0.83%，成交值4,406.19億元，上櫃指數也小幅收紅。台積電(2330)在ADR帶動下續攻，收盤站上1,450元，鴻海(2317)小漲收227元；受子公司南亞科(2408)獲利報捷與高階玻纖布題材加持，南亞(1303)表現亮眼，南亞科與華邦電(2344)則在早盤大漲後走勢分歧、收盤一紅一黑。AI伺服器供應鏈買氣不減，廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)續強撐盤，CPO矽光子族群由上詮(3363)強攻漲停、帶動波若威(3163)、華星光(4979)、聯亞(3081)、聯鈞(3450)輪動點火，被動元件則由解禁出關的鈞寶(6155)鎖住漲停，帶著今展科(6432)、華容(5328)、千如(3236)、金山電(8042)全面亮燈。今日盤面科技權值與題材股齊發力，推動台股再度逼近2萬8千點關卡。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
台塑爭產新訴訟／王永慶海外遺產美國再興訟 王文祥握關鍵證詞盼進經營團隊
沉寂已久的台塑王家爭產官司，這次由台塑集團創辦人王永慶么子—美國JM Eagle董事長王文祥在美國啟動新一輪訴訟，不同於大哥王文洋爭取分配海外遺產，王文祥提出修改海外信託基金管理權，從原本只有王文淵、王文潮、王瑞華、王瑞瑜等4人管理，改為家族17位成員都能參與。鏡週刊Mirror Media ・ 13 小時前 ・ 3
郭台銘長女出清鴻海持股！鴻海今守220元大關翻紅 分析師這樣看
鴻海（2317）創辦人暨大股東郭台銘以女兒郭曉玲旗下公司出清鴻海持股，總計出脫5180張，預估可套現約11億元，震驚市場。不過，鴻海今日股價表現卻依舊持穩，雖一度翻黑不過卻迅速止穩，最高觸及225元、上漲1.3%。豐銀投顧分析師李世新則指出，5000張的量分散在一個月中，以鴻海的成交量來看影響極小，估計只會對短期造成心理波動，長線幾乎不會有任何的影響，短線多頭的重要防守點為220-222元區間。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 17
大摩全線上修！點名「亞洲AI10傑」驚掉下巴 聯發科、京元電等「6台廠」爭光入列...台積電CoWoS擴產近八成
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台積電在先進封裝的擴張速度，再度被外資評為「超越原本的全部想像」。摩根士丹利最新出爐的區域深度報告揭露，AI伺服器拉...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 2
00878增3刪3！遊戲股王入列 00922換血這10強！
依據MSCI指數公司資訊，由「國民ESG基金」國泰永續高股息ETF（00878），所追蹤的「MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數」，近期進行例行指數調整並完成生效，成分股新增3檔為京元電子（2449）、鈊象（3293）、臻鼎－KY（4958）；刪除3檔為微星（2377）、萬海（2615）、大聯大（3702）。國泰投信表示，本次新增的京元電子、鈊象、臻鼎－KY係因股利分數達標而被納入；其中刪除股微星、大聯大，則因被母指數「MSCI台灣指數」剔除，故本次同步刪除，此外萬海則因ESG評級變動而剔除。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
孫正義稱 含淚出清輝達股票
軟銀集團創辦人孫正義1日首度回應出清輝達持股一事。他強調，若資金充裕絕不會賣股，為了支持AI下一階段布局，特別是對OpenAI的重大投資，他別無選擇只能「含淚出脫」。他也駁斥AI泡沫理論，表示AI只要貢獻全球國內生產毛額（GDP）10％便可回本。工商時報 ・ 1 天前 ・ 9
台積電回神！一度漲30元至1440元 股市名師：季線1390元最安全
台積電回神！今（2）日盤中一度上漲20元至1,435 元，專家指出，若投資人想布局，靠近季線約1,390 元的位置相對更具安全性。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 4
從「賣早了」到「含淚賣」孫正義喊後悔遭批演技/法人回補逾百億台積電領漲 台股強彈221點收高/台玻人氣爆棚奪成交王 南亞集團作帳力道強勢湧現｜Yahoo財經掃描
美股在美債殖利率跳高、關稅持續拖累製造業、比特幣重挫等利空夾擊下全面走低，道瓊工業指數下跌0.9%，標普500指數跌0.53%，那斯達克指數下挫0.38%，費城半導體指數小跌0.07%。經濟數據方面，美國11月製造業PMI連9個月低於榮枯線，反映新訂單與產能仍承壓，市場資金自高檔AI股與加密貨幣概念股獲利了結。科技股部分，Google與博通走弱，而輝達受惠宣布投資新思科技20億美元，新思大漲4.85%，輝達也由跌轉漲1.66%；台積電ADR下跌1.31%，呈現震盪整理。 亞股今日表現相對穩健，日股收幾乎持平，韓股走揚1.9%；港股小漲，上證指數則微幅下跌。 台股部分，今（2）日在台積電(2330)、台達電(2308)雙權值撐盤帶動下走出獨立行情，加權指數盤中一度大漲近400點，終場上漲221.74點，收27,564.27點，成交值4,704.43億元，上櫃指數則是意外翻黑。台積電不受ADR回落干擾，早盤攻上1,440元，收漲20元至1,430元；台達電(2308)宣布全資收購晶睿(3454)，搶攻樓宇自動化與智慧安防商機，激勵股價走揚至989元，晶睿(3454)則跳空鎖住漲停93.6元。 年底作帳與塑化景氣落底題材發酵，台塑(1301)、南亞(1303)、台化(1326)齊步走高，台聚(1304)、亞聚(1308)、台達化(1309)盤中亮燈，盤面資金明顯迴流傳產，台玻(1802)受惠高階玻纖布需求暢旺與轉機題材，勁揚至37.10元、爆出約26.9萬張大量奪下成交王，南亞(1303)成交約23.3萬張名列第二，攜手成為今日帶動台股走出獨立行情的多頭指標。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 10
台達電砸37億溢價收購 晶睿漲停爆12萬張買單排隊搶買
台達電（2308）昨日召開重訊記者會表示，將以每股100元溢價16%，砸約37億元將旗下子公司晶睿通訊股份全數吃下。消息一出，晶睿（3454）今日股價開盤就鎖上漲停價93.6元，更有近12萬張買單排隊等買，台達電也並未閒著，同步上漲2%同歡，直逼千元大關。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
台塑集團點火！南亞爆14萬張奪成交王 分析師揭1關鍵：先觀望「否則避之不及」
台股今（2）日早盤反彈300餘點，截至上午10時30分，南亞（1303）爆出14.2萬張大量，領軍台塑集團點火上攻。運達投顧分析師吳官隆表示，南亞今在65.5元有長上影線，若無法攻克，再加上利多頻傳之際，外資卻連2日站在賣方之下，意味著短線上，市場對題材雖然認可，但股價已先反應，建議空手者先觀望，否則震盪時避之不及。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
《各報要聞》輝達20億美元 入股新思科技
【時報-台北電】AI大廠輝達（NVIDIA）以20億美元入股新思科技（Synopsys），同步啟動跨越CUDA加速運算等多項深度合作。市場解讀，此舉已非單純策略聯盟，而是輝達提前在「3D IC時代」布下關鍵棋局。隨製程領先不再等同算力領先，台積電提出晶圓代工2.0，意味下一輪半導體主導權將從製造轉向生態系。業者表示，輝達此刻押注全球最大EDA廠，透露意欲掌控3D IC生態與規格制定權。 晶片從「越作越小」轉向「越疊越高」。台積電、英特爾與三星全面投入3D IC解決方案競賽，從CoWoS、EMIB、TSV到混合鍵合（Hybrid Bonding），都是兵家必爭。背後核心是，若無法突破傳統封裝與互連瓶頸，再先進的2奈米、埃米製程也無法滿足大型模型時代算力需求。 台積電提前預告晶圓代工2.0時代來臨，9月更與日月光率台廠成立3D IC先進封裝製造聯盟，半導體業界分析，由大廠共領台廠產業升級，聯盟成員以台設備廠占多數，如致茂、竑騰、弘塑等。 EDA業者說，相較傳統單顆晶片布局，3DIC需要全面的系統化設計方法，並強調跨領域協作；晶圓代工廠仍是此技術能否到位關鍵力量，從晶圓級封裝到異質整合全都在時報資訊 ・ 12 小時前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣暴跌 道瓊回落超420點 中斷連5日漲勢
12 月首個交易日，比特幣暴跌逾 6%，跌破 86,000 美元關卡，對股市形成下行壓力，加密貨幣概念股連帶受衝擊，美股主指週一 (1 日) 盡墨。在日本股債雙殺引發連鎖反應，賣壓擴散至全球債市，美債同步承壓走低。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
〈美股盤後〉比特幣回神升破91000美元 道瓊漲超185點
美股週二 (2 日) 收盤走高，科技股買盤回溫，投資人對聯準會即將降息的期待持續升溫，比特幣一度上漲逾 7%，重返 9 萬美元關卡，美債與美元走勢趨於穩定。鉅亨網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
第一金投顧董座黃詣庭：台股明年上看3萬3 中小型股有望異軍突起
第一金（2892）旗下第一金證券今日（2）舉行2026年投資趨勢論壇，第一金投顧董事長黃詣庭表示，展望2026年，台股主軸仍然是AI相關產業，預估指數明年有望挑戰31000點，高點約落在第四季，中小型股在具備基本面及題材支撐下，亦有異軍突起的機會。如果屆時經濟情勢更樂觀，甚至有望挑戰33000點；低點可能是25000點，應會出現在第二季。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 2
日本遊戲公司遭AI圖亂投履歷！新規定：面試必須現場作畫證明實力
隨著生成式 AI 技術的迅速普及，許多零繪圖經驗的人，都可以低成本的在短時間內大量產出精緻的作品。甚至有些人開始拿著 AI 生成的內容當成個人作品，讓日本一家中型遊戲開發公司被迫調整招聘流程，要求應徵者必須在面試現場直接進行繪圖測試。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 4 小時前 ・ 1
AI、軍工、鋼鐵三大題材輪動，短線資金追逐熱門股全解析
短線資金追逐的熱門股 篩選邏輯為: 週漲幅排名前 5% : 表示個股為當週強勢股，通常是市場關注的焦點。 週成交量排名前 5% : 代表交易非常活躍，流動性高，市場參與度強。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
中華電：AI時代海纜頻寬需求大增 台灣躍跨太平洋樞紐
（中央社記者江明晏台北2日電）AI時代，頻寬需求大增，中華電投資的海纜SJC2和Apricot銷售率皆逾8成，已接續投資E2A、AUG海纜；董事長簡志誠表示，台灣是跨太平洋重要樞紐（hub），吸引投資帶動頻寬需求，中華電也強化東南亞布局，力拚國際事業群營收雙位數成長。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
高市早苗縮了！ 稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」
日本首相高市早苗，今（3）日在日本參議院答詢時公開表明，日本對於1972年《日中共同聲明》宣示的「台灣是中華人民共和國不可分割的一部分」，理解並且尊重，立場沒有任何改變。（葉柏毅報導） 綜合日本中廣新聞網 ・ 5 小時前 ・ 393
三明治族為滿足長照需求 台中西屯搬到嘉義竹崎「最不習慣1天遇不到10個人...」｜好宅報報
為了幫岳父岳母尋覓安度晚年的住所，三明治族韓大哥在14年前做出重大決策。夫妻倆帶著一家老小，舉家從台中西屯都會鬧區，搬遷到毫無地緣關係的嘉義竹崎，斥資約1000萬元，購入屋齡6年的2層樓近百坪透天厝，展開甜蜜與辛苦參雜的長照人生，甚至在今年意外開啟事業第二春。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 31