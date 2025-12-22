成立四校電動車聯盟 台科大華夏校區1.5億拼育才基地

台灣科技大學於華夏校區成立「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」。吳尚軒攝



國立台灣科技大學今（12/22）日於華夏校區舉辦「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」揭牌典禮，投入逾新台幣1.5億經費，建構電池應用、動力系統測試等八大專業實驗室，並宣布串聯明志科大、雲科大、崑山科大組成四校聯盟，建立產學資源共享機制。

華夏科大於112學年度停止招生，校地後續並將轉為台科大華夏校區。

台科大今日於於華夏校區，舉辦「智慧電動車動力系統技術人才培育基地」揭牌典禮，獲得教育部補助9500萬元，加上校方自籌經費，總投入逾1.5億元，於240坪空間建構涵蓋動力系統測試、智慧電控整合、人工智慧感測等八大專業實驗室，供學生學習、操作及參與競賽。

台灣科技大學華夏校區。吳尚軒攝

台科大校長顏家鈺致詞時表示，這個基地不僅培育學生專業能力，也協助企業共同培養所需人才，且基地資源也開放夥伴學校使用，透過課程互通、設備共享進行完整學習訓練，讓學生在智慧電動車領域產生興趣、累積實力，成為推動台灣智慧車輛產業的重要力量。

教育部技職司司長楊玉惠表示，教育部4年投入24億元、已完成20座人才培育基地的建置，其中電動車是跨領域的技術，很難由單一學校完成，所以由台科大、明志科大、雲科大、崑山科大4所學校合作，建構一條龍的人才培育體系，今天現場也有許多技高同學出席，她也要向他們喊話，現在科大已經不是傳統製造，而是具備重要產業發展技術、研發能量，來唸科大就可以學到最新技術。

台科大智慧電動車基地投入逾1.5億經費。吳尚軒攝

在課程設計上，台科大說明，智慧車輛與動力系統兩大學程，與台師大、虎尾科大、明志科大、華夏科大等夥伴學校及知名企業合作，進行交換生、實習生等合作計畫，超過3分之2課程都有業界專家參與授課，平均一年培育逾900位學生，同時基地也規劃在職專班、業界培訓、高中職教師研習等，目前已培育超過150位種子教師。

今日台科大也宣布成立四校智慧電動車聯盟，串聯明智科大能源電池、雲科大智慧座艙及自駕系統技術、崑山科大晶片模組及充電樁研發製造等領域量能，將建立產學資源共享機制，並共提整合型合作計畫，讓各校研發成果可更加接軌產業需求。

台科大期盼透過產官學合作，更加對接產業，協助解決業界需求。吳尚軒攝

台科大說明，基地已與鴻華先進、和緯車輛、台達電、車輛研究測試中心等國內外廠商建立長期產學合作，讓學生有機會直接參與前沿技術開發，並培養與產業接軌的即戰力，此外，鴻華先進捐贈一輛電動車，並開放原廠專屬車用電腦通訊介面，讓學生能讀取並分析控制器內部資訊，有助學生深入理解電動車核心技術，更清楚掌握電動車架構與配置，提升教學與實作完整性。

