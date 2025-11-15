成立希望作業所 拱心扶輪社支持方舟就業協會助身障

身心障礙朋友因為身體狀況，有時候要進去職場並不容易，即使要參與學習與訓練，也很難跟一般人一起融入在同一班裡面；方舟就業服務協會承接身障職訓與庇護工場等高市府勞工局委託業務，但是仍有更多身心障礙朋友有學習與訓練的需求，遂與拱心扶輪社共同商討成立「希望作業所」，希望提供身心障礙朋友有職場體驗、工作訓練的機會，讓身障朋友透過工作收入能夠更有自信並自主在社會生活。(見圖)

方舟就業服務協會今(十五)日說明，小兒麻痺且中高齡的阿忠師，透過訓練後，在文創攤位販賣自己製作的手工皂、清潔劑商品。同樣也是小兒麻痺的黃小姐則是在訓練後，自己成立了手沖咖啡攤；二十二歲智能障礙者阿豪，在訓練過程中，學習製作茶葉蛋和飲品，近日才剛考試通過錄取庇護商店的工作，就要展開新職涯。

為協助身心障礙者培養就業能力與提升自立生活的信心，拱心扶輪社捐贈十五萬元予方舟就業服務協會，支持「希望作業所」推動職能強化訓練計畫，攜手為社會注入溫暖與希望。

「希望作業所」是方舟為身心障礙者設立的職能強化計劃，透過訓練課程，以及職場體驗學習，協助學員建立生活自理能力、社會適應力與職場技能，進而提升就業競爭力，減輕家庭照顧壓力，並減少社會問題的發生。

拱心扶輪社社長王志中表示，我們期望透過這份心力，鼓勵更多企業與社會大眾關注身心障礙者的就業議題，讓每一位身障學員都能找到自己的價值與未來。

方舟總幹事王姿琦對拱心扶輪社的善舉表達誠摯感謝，為了身障學員訓練課程的強化與就業媒合資源的提升，讓「希望作業所」成為更多學員通往職場與社會的橋梁。