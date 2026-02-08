成立才半年...中國山西工廠爆炸至少8死 「暗黃色煙霧竄出」地獄般畫面流出
中國發生重大工安意外，1間生物科技公司工廠7日凌晨發生爆炸，造成至少8人身亡，現場滿目瘡痍。
事發地點是距離中國山西省朔州市山陰縣城40多公里的一處山窪，為「佳鵬生物科技有限公司」的工廠，現場尚有暗黃色煙霧飄出，處置工作仍在進行中。
畫面可見，廠區如同遭砲彈轟炸過般滿目瘡痍，據悉這間公司才剛成立半年，經營範圍包括生物飼料研發、煤炭及製品銷售、建材銷售、塗料製造及銷售（不含危險化學物品）等，確切爆發發生原因尚待釐清中。
根據中國官媒《新華社》報導，這起重大意外已造成8人身亡，其涉事法人已遭逮捕，市府成立事故調查小組調查中。
