成立服務處 楊鎮浯：今年一定回金門

前金門縣長楊鎮浯（右二）8日在金城鎮東門街上成立「服務處」，儘管未明確表態劍指縣長寶座，但他強調過完年後一定回金門。（于家麒攝）

民國115年地方公職人員選舉倒數，國民黨立委陳玉珍早已表態挑戰金門縣長，同黨籍前金門縣長楊鎮浯8日在金城鎮東門街上成立「服務處」，儘管未明確表態劍指縣長寶座，但他強調過完年後一定回金門、參選到底等言論，在地方掀起熱議。地方人士直言，楊鎮浯當過縣長不可能參選議員選舉，縣長選舉黨內互打恐將上演。

楊鎮浯表示，卸任縣長後擔任北農董事長，心始終在家鄉金門，服務鄉親的心也從沒有中斷過；很多鄉親需要他服務時，可能會不知道到哪裡找他，所以服務處正式成立。

廣告 廣告

楊鎮浯說，隨著服務處成立，也要跟鄉親表達一個態度，今年一定會回金門、「參選到底」，但同時有很多鄉親詢問，為何不宣布或做一些比較明確說明，因為他現在還在北農任職，北農肩負著維繫全台農業穩定以及消費者權益，在北農的工作一定會有個交代，農曆年後也一定會回到金門，跟所有的鄉親一起打拚。

楊鎮浯另指出，隨著本屆縣長任期將滿，確實有許多鄉親就未來縣政發展提出建議，並勸進他持續為地方付出。對此，他坦言，地方上有不少聲音認為，金門不應成為政治鬥爭的戰場，金門人更應該選出一位善於溝通、理解真正政治治理模式，並且能在不同政黨之間，為金門爭取最大福祉的人選。

針對縣長選舉，楊鎮浯表示，國民黨內開放參選是最好的方法，這樣可以把所有能夠服務鄉親的同志都留在黨內，因為金門、馬祖畢竟跟台灣不一樣，不會有民進黨能夠見縫插針、獲利的空間，他舉例111年連江縣長選舉也是用開放的方式，讓國民黨同志「兄弟登山、各自努力」。