成立競總角逐新北市長！黃國昌盼在野君子之爭：三角形兩邊和一定大於第三邊

民眾黨主席黃國昌新北市長競選總部今（1）日開幕，黃國昌表示，他會用一步一腳印，讓新北市民相信他是一個說到做到，而且有執行的人，也會展現最大的風度，在野在新北市的合作，相信不僅僅是一個君子之爭、風度的展現，最後的結果在各自努力的情況下，三角形的兩邊加起來一定大於第三邊。



對於民眾黨何時會徵召參選，黃國昌說，讓選決會的其他委員去提案，他做為黨主席，自己提案徵召自己，感覺有點怪怪的，但他認為，這真的一點都不重要。黃國昌也說，掃街活動當然會進行，他若在當立委時為了市長選舉去掃街，這樣符合一般民眾對立委的期待嗎？



黃國昌表示，他現在卸下立委身分，成為新北市長候選人，當然就會做候選人該做的事情，除了掃街以外，他會在競選總部經常舉辦記者會，跟新北市民負責任的報告接下來對新北市發展所該有的規劃，其他各式各樣的活動掃街都會按部就班進行，下個周末會在新北市各個行政區多點齊發，由市民一起參與的活動。

廣告 廣告

民眾黨主席黃國昌1日舉行新北市長競選總部開幕記者會。（顏麟宇攝）

被問及是否認為國民黨程序太慢，黃國昌說，對國民黨的黨內民主就是尊重，這是他一向基本的立場，未來民眾黨與國民黨的合作，第一階段是共同的願景和要實現的政策，在這個共同價值和政策願景基礎之上，希望有正式的政黨合作協議，兩大黨合作開大門走大路許下承諾。



黃國昌說，各方面的民調都會參考，選舉到了，很多民調會跑出來，都有脈絡和目的，但他的專業除了法律以外還有統計，他看民調看得非常細，他講過，三角形的兩邊和一定大於第三邊，他的優勢、台北市副市長李四川的優勢在哪裡，兩個團隊彼此都很清楚，彼此把優勢發揮到最大，這時在政策價值上合作，相信會贏來最後的勝利。



更多風傳媒報導

