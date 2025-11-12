成立網詐通報網有成 下架逾21萬件詐騙訊息

政府積極打詐，數發部推出「網路詐騙通報查詢網」，供民眾通報可疑詐騙訊息，已經成功攔阻超過21萬件詐騙訊息。數發部指出，APP下載數突破4萬次，且通報案件持續成長，顯見民眾參與度提升。

數發部12日召開「網路詐騙通報查詢網3.0 全新改版」記者會，正式宣布第三代平台上線。

數發部長林宜敬指出，政府在去年9月推出網路詐騙通報查詢網，結合全民力量一同打擊詐騙。他說：『(原音)就是說當大家在網路上看到一個可疑的訊息，可能是來自Meta、Google、Line，覺得說它是不是一個詐騙訊息的時候，你就可以把這個網址複製下來，然後貼到我們這個網站通報查詢網，然後去看看是不是已經有人通報了、相關單位是不是已經確認說這個是一個詐騙訊息。』

根據數發部統計，網路詐騙通報查詢網已成功攔阻43.9萬則可疑訊息，下架詐騙訊息超過21萬則；值得注意的是，APP下載超過4萬次，每月平均通報案件從2.8萬件到今年9月已成長至6萬件，顯現民眾參與度提升。

林宜敬指出，若民眾在網路上看到可疑訊息或是名人投資，可以通報網詐查詢網，數發部也會向名人查核，若確認是假冒名人身分，就會隨即下架。至於AI深偽詐欺橫行，林宜敬指出，根據規範，廣告若使用AI技術必須清楚標示，否則將下架，若民眾看到疑似AI生成的文字或影音，也能通報查詢網。

觀察詐騙種類，數發部指出，過去常是金融投資、冒充名人詐騙廣告，且通常以高額詐騙為主，現在則轉為「產品服務」，比如冒用吊車大王身分販售護膚品，以小額詐騙「積少成多」。

數發部也說明新版「網路詐騙通報查詢網」功能全面升級，新增第三方情資來源，並新增公眾人物與企業專屬通報機制，若身分遭冒用可以即時回報，讓防詐廣告能快速被攔截。其次，跨部會API串接，縮短詐騙訊息的確認與處理時間；第三則是直通Line API，在通報後，可以直接停權可疑帳號。最後則是界面升級，讓民眾能夠一目瞭然，一鍵完成通報。(編輯：許嘉芫)