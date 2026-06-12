成立職棒第7隊「台新新光獅」？ 吳東亮這樣說

小股東建議台新新光金控，成立中華職棒第7隊。（圖：CPBL 中華職棒 臉書）

中華職棒將有第7隊？台新新光金控今（12日）召開股東常會，有小股東提議台新新光不要只是贊助味全龍，而是應該自己成立棒球隊，建議隊名就叫「台新新光獅」。董事長吳東亮說，這些提案公司內部都有討論過，但要「一步一步來 」。

小股東表示，各大金控都有投資職籃，台新新光現在已經是第四大金控，沒有理由放棄，台新新光金控現在是贊助味全龍，但大家都知道，味全龍的老闆頂新過去有些負面新聞，建議吳東亮可以乾脆買下味全龍再更名，若沒有辦法買，也可以考慮自行成立職棒球隊，他連球隊名字都幫公司想好了，就叫「台新新光獅」。除了可以紀念新光集團創辦人吳火獅，而且以新光集團的子公司及規模龐大，還有很大的綜效可以發揮，希望台新新光金控董事長吳東亮慎重考慮。

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吳東亮表示，內部的確討論過，但要「一步一步來 」畢竟養一個職籃跟養一個職棒不一樣，台新新光金控剛合併完，要讓績效更安定後再來考慮，他不諱言棒球是我們的國球，但成本要好好計算，朝這個方向來走。

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