成立「司法正義律師團」 國民黨：助黨工對抗不公不義的司法

國民黨今舉辦「司法正義律師團成立」記者會，律師徐豪駿(左起)、文傳會主委吳宗憲、律師葉慶元、國民黨發言人江怡臻等人與會。(記者田裕華攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕今年兩波立委大罷免活動，國民黨中央黨部以及各地方黨部黨工、志工涉入偽造連署案，目前都已陸續進入地方法院一審程序。國民黨今日宣布成立「司法正義律師團」，第一階段有超過70位的執業律師加入，國民黨強調，要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。

黨內人士先前曾指出，因偽造連署案被司法調查的黨工、志工人數有近300人，被起訴者有100多人。為了支應先前交保、裁罰以及律師費用，國民黨迄今已經耗資近4000萬元特別預算，粗估未來至少還需要1000多萬元。

廣告 廣告

國民黨文傳會主委吳宗憲今日表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，第一階段有超過70位的執業律師加入，將來還會陸續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加。他首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

吳宗憲指出，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院的大法官在人數不足的情況下，還可以開庭來做憲法法庭的判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。

吳宗憲並說明，成立「司法正義律師團」是黨主席鄭麗文競選時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

律師葉慶元說，身為法律人在這樣的時刻應該要站出來，一起捍衛民主制度與法治。他期許能與所有人民共同面對與對抗執政黨種種違法的行為，捍衛人民的權利。

國民黨發言人江怡臻引用律師誓詞，「我願發揮在野法曹的精神，監督政府維護民主法治」。她認為，律師的天職是要監督政府，而不是配合政府。但很遺憾現在有部分律師選擇背棄誓言，站在當權者的身邊，為行政權獨大與很多違憲違規的行為擦脂抹粉，成為當權者權力的附庸。

【看原文連結】

更多自由時報報導

自由爆新聞》美台神同步「盯爆共軍」！中國網友「這原因」也酸爆國民黨

講太快？鄭麗文喊「明年徵召李四川」 國民黨組發會發聲緩頰

自由說新聞》中共軍演打臉國民黨！網神回酸爆、專家曝「8字」預言

新聞360》國民黨中邪「反共變返共」基層炸鍋？學者曝：讓黨員都精神分裂

