成立「司法正義律師團」 國民黨：協助對抗被惡意操控的司法

國民黨成立「司法正義律師團」。（圖／取自國民黨網站）

中國國民黨今(30)日召開「司法正義律師團成立」記者會，文傳會主委吳宗憲、葉慶元律師、徐豪駿律師以及發言人江怡臻等出席。國民黨表示，面對民進黨長期執政無止境的司法迫害，國民黨不會只站在旁邊被動接招，將會拿出更實際的行動，成為大家的後盾。因此，成立「司法正義律師團」，就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，提供最佳的保障與專業的後盾。

吳宗憲表示，國民黨募集非常多的有志之士成立「司法正義律師團」，到目前為止，第一階段有超過 70 位的執業律師加入，將來還會陸陸續續有其他律師加入，也有很多律師現在正在聯繫中，相信人數還會增加中。他首先向這些法律人致上最高的敬意與感謝，尤其當前司法氣氛如此高壓、政治力大力介入的情況下，還願意站出來用自己的專業來守護社會的正義，這不是一個容易的選擇，也不是毫無風險的決定。

吳宗憲指出，這段時間政府玩弄司法，從一般調查以及部分判決上，可以發現與過往不一樣的狀況；此外，司法院的大法官在人數不足的情況下，還可以開庭來做憲法法庭的判決。類似情況在過往或世界各國都難以想像，現在都在這塊土地上發生。

吳宗憲並說明，成立「司法正義律師團」是鄭麗文主席競選黨主席時就有的想法，也多次對外公開，且上任後高度關注以及親自推動的重要工作。中央黨部或各地方黨部有非常多黨工都遇到司法問題，因此，黨中央積極籌建律師團，並將其繼續壯大，也會輔導各地方黨部成立律師團，讓中央與地方的黨工、支持者在面對司法案件時，提供最專業的建議，讓其於法律程序上面不受到侵害，給黨工們與支持者最佳的保障與專業的後盾。

江怡臻正告賴清德總統：「請把司法還給全民」。司法不是賴清德的，也不是民進黨的資產，更不是政治鬥爭的工具。民進黨執政下的司法赤裸裸地「先看顏色再談法律」。此外，司法的刀不只對付在野黨，也用來清理自己人。賴清德不喜歡的黨內競爭者，不是被邊緣化，就是一個個等著被司法開刀，例如民進黨好幾連霸的立法委員林岱樺被搜索時喊出「政治干預司法，司法干預初選。」她強調，當司法成為賴清德政治鬥爭的工具，這不是「綠色恐怖」，什麼才是「綠色恐怖」？

江怡臻也表示，可預見2026 年縣市首長與議員選舉，賴清德的司法手段絕對會變本加厲，無所不用其極地動用檢調來剷除異己。 因此，國民黨成立「司法正義律師團」，不只是為了現在，也是為了「超前部署」，要為了接下來更黑暗的綠色恐怖，築起一道最堅固的防火牆。她感謝律師們提供最專業、最穩固的一道牆。國民黨將會邀請更多律師加入，不管是站在第一線，或是站在手無寸鐵的民眾背後，將會陪大家走過每一個偵查庭，陪大家打贏每場法律戰，這就是守護中華民國憲政的尊嚴。

吳宗憲最後指出，蔡英文前總統上任時曾經推動「司法改革國事會議」，當時會議做出非常多結論，但民進黨政府只挑對自己有利的結論來用，認為對自己不利的，就不採納。例如《妨害司法公正罪》、法庭直播或是《棄保潛逃罪》等。因此，蔡英文的司改，人民的信任度並沒有增加，滿意度更創新低。「這樣的司改是成功的嗎？從法律人看來，當初的司改帶來非常嚴重的災難，並沒有讓人民對司法重新信任，反而造成更多問題」。

吳宗憲強調，當司法、行政都在執政黨手上時，大家更要思考如何做出改變？國民黨成立「司法正義律師團」就是希望黨工與支持者面對不公不義的司法時，有底氣對抗。「我們不支持犯罪，而是打擊犯罪，但請不要拿司法來修理無辜百姓」。他認為，世界上任何一個獨裁國家或民主國家走向衰敗時，往往是執政黨利用司法來控制人民。他不希望這塊土地也走成這樣，中華民國執政者忘了中華民國憲法與法律規範的條文內容，只想用自己的意志來修理百姓。成立「司法正義律師團」就是要協助善良百姓與黨工對抗不公不義、被執政黨惡意操控的司法，「不讓任何黨工在面對司法迫害時成為孤兒」。

