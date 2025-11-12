成立「立法院兩岸對策小組」？江啟臣態度曝

▲立法院副院長江啟臣說，一定會召集朝野協商。（圖／翻攝畫面）

[NOWnews今日新聞] 重慶公安局日前以涉「分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案調查，國民黨團則拋出要成立「立法院兩岸事務因應對策小組」。對此，立法院副院長江啟臣表示，如果有黨團提出類似的想法或主張，只要有來韓國瑜這邊，院長也一定會來召集各黨團來協商。

江啟臣表示， 針對剛才提到成立「立法院兩岸事務因應對策小組」，有黨團提議，過去民國89年的時候，立法院曾經針對立法院兩岸事務因應對策小組有作業的要點，但是當時候並沒有真正的運作，有擬定了幾點的要點，也包括所提到的院長擔任召集人、副院長擔任副召集人，然後各黨團推派人員參加等，但是最後並沒有真正的運作。

廣告 廣告

江啟臣說，這次當然如果有黨團提出類似的想法或主張，只要有來韓國瑜這邊，院長也一定會來召集各黨團來協商，畢竟要成立這樣子的兩岸事務的因應小組，還是需要跨黨派的共識，如果協商有共識能來成立，後續怎麼來運作、細節怎麼樣子來執行，還是需要跨黨派共同大家來討論形成共識。

江啟臣說，這樣子是對立法院、立委，甚至包括在因應兩岸相關的事務，才能夠真正發揮正向的一個作用，所以現在是很重要，我們維護國家民主，展現國會團結的時刻，所以希望大家能夠共同來討論。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

批賴清德「自己生病讓別人吃藥」 韓國瑜：別再消費沈伯洋

被中共通緝 徐欣瑩獻策：可「帶沈伯洋去中國」澄清誤會也不錯

鄭麗文祭拜當年內戰共軍諜報人員 連勝文：我沒辦法