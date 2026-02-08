成絕響！ 鹽埕老字號土魠魚粥熄燈 最後一天湧人潮

高雄市 / 綜合報導

每到農曆新年期間，高雄鹽埕區總是湧進外地遊客品嚐小吃，不過立足當地超過20年的土魠魚粥，8日起吃不到了！因為老闆年邁，打算休息了，因此選擇熄燈，有不少老顧客聽聞消息，湧進店家，另外一家家常料理店，同樣在去年歇業，如今原店改賣港式風味料理；同樣是鹽埕區，一家80年歷史的米糕，曾經因為裝潢工程，休息兩個月，當時同樣讓不少顧客擔心，會不會再也品嚐不到了。不難看出大家對老字號美食的愛好。

煎得金黃酥脆帶有豐富油脂的虱目魚肚，撒上胡椒粉，陣陣香氣撲鼻而來，除此之外，肉質鮮美的土魠魚，加入粥內文火慢熬，成就這碗，熱氣騰騰的土魠魚粥，配有口感酥脆的油條，更是店家鎮店品項，但成為絕響了！

民眾VS.記者說：「覺得很可惜，(今天也是特別來朝聖)，對啊，對啊今天特別來。」顧客們直呼可惜，全因這家位於鹽埕區，經營超過20年，以土魠魚粥，闖出名號的老店，年邁老闆要退休了！8日最後一天營業日，不少得知消息老饕們，紛紛湧入店家之外。

業者說：「沒有了，沒有了，沒有了。」還有顧客打電話要訂餐，但通通賣完了，幸運買到的多是熟悉的老顧客們，記者VS.業者說：「(為什麼要休息)老了，給年輕人一個機會，我做二十幾年了，我從小孩就做生意了。」

同樣吹熄燈號的店家，還有這家相距不遠，立足當地十年的家常料理，去年無預警歇業後，如今原地，換了全新風格，以港式料理為主的店家，再度陪伴顧客們，同樣受到歡迎，然而，鹽埕區老字號美食，不畏新店家進駐挑戰，就像這道，在糯米上淋入香醇滷汁，鋪上魚鬆的米糕，也是當地知名老字號代表，但去年曾經一度熄燈。

業者說：「休息2個月整修，中間在整修，然後重新把環境弄得更好一點，還有人跑去里長那邊問，新的部分就包含環境，那包含點餐機，包含外送平台，這些新的科技服務的導入，是我之前在國外學到的這些東西。」

民眾VS.記者說：「(去年說要休息會不會怕吃不到)會，也是，因為吃很久了。」80年歷史經典好滋味，歷經兩個多月休息改裝，如今重出江湖，讓顧客們能繼續品嚐，充滿情感記憶的美味料理。

